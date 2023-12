Quando l’amore ci mette la zampa/ Film su Rai 2 domenica 31 dicembre 2023: Simon s’innamora di Chloe, ma…

Quando l’amore ci mette la zampa: alla regia Craig Pryce

Quando l’amore ci mette la zampa è uno dei tanti film natalizi in programmazione su Rai 2 per la giornata di domenica 31 dicembre 2023, giorno di San Silvestro: andrà in onda alle ore 15.30. Si tratta di una commedia romantica molto interessante e coinvolgente, un film televisivo realizzato nel 2023 e mai apparso nelle sale cinematografiche. La produzione della pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti, per una durata di circa 90 minuti.

Alla direzione troviamo il regista Craig Pryce, che ha lavorato anche come produttore esecutivo e ha diretto Piccoli brividi e Un amore di strega. Il cast, inoltre, comprende nomi più o meno conosciuti nell’universo cinematografico e televisivo internazionale. La protagonista è l’interprete canadese Rebecca Dalton, famosa grazie alle serie televisive Good Witch e Spun Out. L’attrice viene affiancata da Corey Sevier, visto in vari episodi di Piccoli brividi e soprattutto in qualità di attore principale nella lunga serie Lassie. Nel cast è inoltre presente Emily Stranges, a sua volta attrice di spicco in numerose serie.

Quando l’amore ci mette la zampa: Simon vuole conquistare Chloe, ma…

Nella trama di Quando l’amore ci mette la zampa, Simon si innamora di Chloe e le tenta tutte per conquistarla. Il vero ostacolo è però rappresentato dal cane della ragazza, che ha anch’esso il nome di Simon. Iniziano gli scontri tra i due Simon, sino a quando il giovane incontra l’istruttrice cinofila Alex che decide di dargli una mano nella gestione del cagnolino. L’uomo si rende conto che Alex può aiutarlo a conquistare il cuore di Chloe e le chiede aiuto. Si reca presso il parco dove si sono visti per la prima volta e la convince in cambio di una discreta somma di denaro.

Viene così dato il via a un rapporto professionale piuttosto particolare, dove Alex insegna a Simon anche ad affezionarsi agli animali domestici. A poco a poco, Simon e Alex si rendono conto di avere molteplici aspetti in comune. Il ragazzo non sembra più intenzionato a volerci provare con Chloe, ma scopre che Alex potrebbe essere la donna perfetta per lui. L’istruttrice di cani potrebbe aver cambiato il suo modo di pensare e vivere e Chloe potrebbe essere solo un lontano ricordo.











