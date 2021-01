Quando le mani si sfiorano/ Su Rai 1 il film con Abbie Cornish (oggi, 29 gennaio)

Quando le mani si sfiorano, un film con a regia e la sceneggiatura di Amma Assante

Quando le mani si sfiorano va in onda oggi, venerdì 29 gennaio, alle ore 21:20 su Rai 2. Questa pellicola ha debuttato nell’anno 2018 ed appartiene al genere Drammatico. Il regista di questa pellicola è Amma Assante mentre la produzione del film è di origine britannica. La regista del film è riuscita a curare anche la sceneggiatura, scrivendo dialoghi e personaggi. Che dire del cast del film? Ebbene, al suo interno sono presenti numerosi attori internazionali come Christopher Ecclestone, Amandla Stenberg, Abbie Cornish e George Mackay. La musica è stata realizzata dalla professionista Anne Chmelewsky mentre la fotografia è stata curata da Remi Adefarasin.

Quando le mani si sfiorano, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Quando le mani si sfiorano. Germania, anno 1944. A Berlino il clima è rigido, in quanto impazza la Seconda Guerra Mondiale. L’esercito tedesco è impegnato a combattere gli alleati in una lotta che sembrano perdere giorno dopo giorno. In questo contesto così difficile, vive Leyna, un’adolescente tedesca. Tuttavia, quest’adolescente non è come tutte le altre: lei infatti è di razza mista. Il suo colore della pelle vale di più della sua nazionalità. Per questa ragione, la ragazza vive nella costante paura di venire presa e deportata nei campi di lavoro.

Tuttavia, Leyna mentre cerca di scappare e di rifugiarsi dalle autorità incontra una conoscenza inaspettata, il giovane tedesco Lurtz. Tra i due sembra scoccare subito la scintilla ed i due ragazzi sembrano amarsi a prima vista. Ad ogni modo, il pericolo è sempre dietro l’angolo e quella che sembra un’occasione fortunosa in realtà si rivela una trappola. Difatti, Leyna scoprirà che Lurtz è il figlio di un alto ufficiale delle SS e fa parte anche della gioventù hitleriana. Ma l’amore riuscirà a vincere sui pregiudizi oppure sarà più semplice far vincere i sentimenti nazionalisti? La giovane Leyna lo scoprirà sulla propria pelle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA