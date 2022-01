Quando le mani si sfiorano/ Su Rai 2 il film con Abbie Cornish

Quando le mani si sfiorano, film di Rai 2 per celebrare la Giornata della Memoria

Quando le mani si sfiorano va in onda oggi, 27 gennaio, a partire dalle 21,20 su Rai 2 per celebrare La Giornata della Memoria. La regia è di Amma Assante che ha curato anche la sceneggiatura e il soggetto. Gli interpreti sono: Amandla Stenberg, George McKay, Abbie Cornish, Cristopher Eccleston.

La fotografia è curata da Remi Adefarasin mentre il montaggio è di Steve Singleton. Le musiche del film sono realizzate da Anne Chmelewsky. Il produttore del film invece è Charlie Hanson.

Quando le mani si sfiorano, la trama: l’amore tra un SS e un’adolescente

La narrazione di Quando le mani si sfiorano è incentrata sulla storia d’amore fra un giovane soldato delle SS e un’adolescente che vive nel terrore a causa del colore della sua pelle. Siamo a Berlino nel 1944 sullo sfondo della Seconda guerra mondiale e la quindicenne Leyla figlia di madre tedesca e di padre di origine senegalese, si trasferisce in un piccolo comune tedesco insieme alla sua famiglia, nel tentativo di sfuggire alle persecuzioni. Nel paesino la ragazza conosce un giovane della sua stessa età ufficiale della gioventù di Hitler e il cui padre è un severo ufficiale delle SS.

I due ragazzi, se pur consapevoli delle difficoltà, si frequentano e si innamorano, cercando in tutti i modi di tenere nascosta la relazione perché sanno che potrebbe costar loro la vita. Purtroppo, il ragazzo viene mandato al fronte proprio quando la Leyla scopre di essere in cinta, catturata e spedita in un campo di concentramento.

La fortuna vuole che in quel terribile posto, ritrova il padre di suo figlio, che per volere del genitore si ritrova lì per evitare i pericoli del fronte. Il ragazzo tenterà tutte le maniere per salvare Leyla, ma purtroppo viene ucciso da suo padre con un colpo di pistola.

Video, il trailer del film Quando le mani si sfiorano





