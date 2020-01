Quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Kate Hudson (1 gennaio 2020)

Quando meno te lo aspetti in onda su Canale 5 dalle ore 16:20 di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nell’anno 2004 e che ha visto alla regia Garry Marshall mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Jack Amiel e Michael Beigler. Il montaggio è stato eseguito da Bruce Green in collaborazione con Tara Timpone, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debney e Mark Vogel mentre la scenpgrafia è stata ideata è realizzata da Steven J. Jordan. Nel cast di questa pellicola sono presenti tra gli altri Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panetterie, Spencer Breslin, Abigail Breslin e Joseph Mazzello.

Quando meno te lo aspetti, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Quando meno te lo aspetti. Helen è una giovane e bella donna che lavora per una importante agenzia di modelle. La sua sembra essere una carriera destinata ad avere grande successo fino a che una terribile tragedia scuote la sua vita privata. La sua amata sorella muore e praticamente lascia senza alcun punto di riferimento le tre figlie. A questo punto Helen dovrà mettere da parte i suoi sogni professionali per occuparsi dei tre nipoti in quanto così viene stabilito dal giudice che prende in carico la situazione familiare dei tre bambini. La donna quindi dovrà cimentarsi in una quotidianità non proprio semplicissima in quanto oltre ad occuparsi per quanto possibile della sua vita professionale dovrà anche e soprattutto prevedere le impellenze necessarie ai tre bambini che sento di differenti età sono alle prese con problematiche molto differenti. Come se non bastasse questo la donna dovrà fare i conti anche con le continue accuse che gli vengono mosse da un’altra sua sorella che avrebbe voluto occuparsi lei dei tre nipoti. Insomma la sua vita in un attimo è diventata un vero e proprio inferno pieno di responsabilità e di tantissimi impegni che non sembrano lasciarle spazio a quella che era la sua vita ossia quella che aveva sempre desiderato. Un giorno fa la conoscenza del pastore Dan della sua comunità il quale oltre a darle il necessario sostegno per quanto possibile in relazione all’educazione da impartire ai tre bambini, si dimostra piuttosto interessato a lei portando avanti un corteggiamento in maniera aperta e diretta. Inizialmente tutto questo sembra mandare ulteriormente in crisi la donna che tuttavia dopo poco dopo si renderà conto della fortuna di aver incontrato lungo la propria strada un personaggio è una uomo dal carattere così deciso e sonno.

