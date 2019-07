Quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Kate Hudson (27 luglio)

Quando meno te lo aspetti riempie il pomeriggio di Canale 5 oggi, 27 luglio 2019, a partire dalle 15.40. Si tratta di un film leggero e divertente, uscito nel 2004 negli Stati Uniti con il titolo originale Raising Helen diretto in maniera brillante da Garry Marshall. Il buon successo della pellicola è stato dovuto anche al cast di tutto rispetto che vede la partecipazione di Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Helen Mirren, Amber Valletta, Hayden Panettiere. Il film era una garanzia ancora prima di uscire in virtù della direzione di Marshall già noto al grande pubblico grazie al successo di Pretty Woman. Oltre a ciò i buoni risultati di incasso sono riconducibili ad un’ottima struttura del film con la sceneggiatura realizzata da Jack Amiel e Michael Begler e dalla colonna sonora con le musiche curate sapientemente da John Debney e Mark Vogel.

Quando meno te lo aspetti, la trama del film

La trama di Quando meno te lo aspetti racconta le vicende di Helen Harris (Kate Hudson) donna in carriera e sempre disponibile al lavoro nell’agenzia di modelle dove presta la sua attività, che vede la sua vita sconvolta dall’improvvisa morte in un incidente stradale della sorella e del cognato e successivamente dall’affidamento dei tre nipoti rimasti orfani. La sua nuova mansione di madre adottiva la sconvolge, in quanto per il compito sarebbe stata molto più idonea l’altra sorella (Joan Cusack) che diventa anche invdiosa del fatto che l’affido non è stato dato a lei. Helen si trova improvvisamente schiacciata tra la gestione dei tre nipoti e le pretese del suo capo che vuole sempre il massimo; in particolare il rapporto con la nipote adolescente Audrey inizia ad incrinarsi pericolosamente così come quello con la sorella. In questo contesto, si inserisce la figura del pastore Dan, il preside della scuola luterana, che corteggia in maniera aperta Helen cercando di conquistarla, aumentando il suo stato di crisi. Tutto ciò comporta che momenti ad alta intensità sentimentale si alternino a stati comici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA