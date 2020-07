Quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Kate Hudson e Joan Cusack

Quando meno te lo aspetti va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, alle ore 15:35. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2004 la cui distribuzione in Italia è stata gestita dalla Medusa distribuzione. La regia portala film di Garry Marshall con soggetto e sceneggiatura ideati e sviluppati da Jack Amiel e Michael Begler. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Bruce Green e Tara Timpone, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debney e Mark Vogel mentre la scenografia è stata curata da Steven J. Jordan. Nel cast sono presenti Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Helen Mirren e Spencer Breslin.

Quando meno te lo aspetti, la trama del film

Ecco la trama di Quando meno te lo aspetti. Helen è una giovane e bella donna che sembra avere un futuro luminoso davanti a sé. Infatti, lavora per una importante agenzia di modelle ed è costantemente ricercata da le principali case di moda per gestire i vari eventi per presentare le nuove collezioni di capi di abbigliamento, Tutto insomma sembra andare nel verso giusto fino a che non arriva la drammatica morte della sorella a cambiare improvvisamente i suoi piani e le sue prospettive future. Infatti la donna per volontà della stessa sorella defunta, dovrà occuparsi dei suoi tre figli. Una impellenza improvvisa che la coglie alla sprovvista e che soprattutto la mette dinnanzi ad enormi problemi anche perché lei fino a quel momento ha dovuto soltanto occuparsi delle proprie esigenze in ambito professionale. Ogni momento della sua giornata improvvisamente deve essere dedicata alle esigenze di accudire i suoi tre nipoti con i quali peraltro i rapporti diventano sempre più complicati. Questo avrà delle ripercussioni molto importanti e drammatiche non solo nella sua vita sentimentale ma soprattutto in quella professionale. Sarà sempre più distratta dalle esigenze dei nipoti e questo non le permetterà di essere concentrata nel proprio lavoro commettendo enormi errori fino ad arrivare al licenziamento.

Insomma la vita di Helen improvvisamente diventata un inferno anche perché ha dovuto cambiare residenza e andare a vivere nella casa della sorella defunta. Come se non bastasse è chiamata anche a dover fare i conti con delle tensioni con l’altra sorella la quale seppur non lo ammetta è particolarmente seccata dalla scelta per accudire tre nipoti. In tutto questo la povera ragazza dovrà anche gestire al meglio alcune novità che riguardano la sua vita sentimentale. Il pastore della chiesa frequentata dai tre nipoti è un uomo piuttosto affascinante e sembra essersi innamorato di Helen. L’uomo porta avanti un costante corteggiamento che tuttavia ha scombussola la visione sentimentale della ragazza la quale non avrebbe mai pensato di poter condividere la vita con un uomo così religioso. Insomma la vita a volte quando meno te lo aspetti ti mette da dinnanzi a scelte improvvise e coraggiose.



