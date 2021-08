Quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Kate Hudson (oggi, 1 agosto 2021)

Quando meno te lo aspetti sarà trasmesso da Canale 5 oggi, domenica 1 agosto 2021, a partire dalle ore 16.20. Si tratta di una commedia del 2004, distribuito da Medusa, diretto da Garry Marshall lo stesso regista di – Pretty Woman – e – Se scappi ti sposo – entrambi con Julia Roberts e Richard Gere. Tra gli attori abbiamo Kate Hudson, in 24 anni di carriera ha fatto 31 film, di cui – Mother’s day – diretto sempre da Garry Marshall e – Kung Fu Panda 3 – . Il protagonista maschile è John Corbett che ha ottenuto una nomination nel 2002 al Golden Globe come migliore attore non protagonista nella serie tv – Sex and the City -.

Quando meno te lo aspetti, la trama del film

Ora soffermiamoci un attimo sulla trama di Quando meno te lo aspetti. Helen Harris interpretata da Kate Hudson è una bella ragazza, intelligente, ha un lavoro da modella che la gratifica, vive nei quartieri più belli di Manhattan, ha una vita privata che va a gonfie vele e una carriera che la soddisfa pienamente. Davvero una ragazza fortunata che non poteva pretendere dalla vita più di quello che il destino le ha messo di fronte. Helen è la più piccola di altre due sorelle: la maggiore Jenny si è sempre presa cura di lei e dell’altra sorella Lindsay fin da quando erano piccole. Purtroppo Lindsay ha un incidente automobilistico e muore con il marito. La donna aveva lasciato un testamento dove dichiarava esplicitamente che se fosse successo qualcosa a lei e al marito, i tre figli andavano affidati a Helen. Per la ragazza la notizia è stato come un fulmine al ciel sereno, lei che aveva sempre avuto bisogno della sorella maggiore, come faceva a prendersi cura dei suoi figli?

Dall’altra parte Jenny si oppone alla volontà di Lindsay perché non ritiene Helen in grado di educare e occuparsi dei bambini, visto che con la sua vita sfrenata e pieni di impegni non riesce a prendersi cura nemmeno di se stessa. Nel testamento Lindsay spiega le motivazioni della sua scelta e Helen nell’ascoltarle si convince che è in grado di assolvere all’impegno. La vita con Audrey, Henry e Sarah la più piccola non è semplice e l’esistenza di Helen viene totalmente sconvolta. All’inizio non è in grado di sostenere i problemi adolescenziali e non sempre le esigenze dei ragazzi sono compatibili con i suoi orari di lavoro, alla fine è costretta a lasciare il suo mini appartamento da single, trasferirsi in un altro più grande e lasciare il suo lavoro da modella. Quando conosce Dan Parker, il pastore luterano che dirige la scuola dove vanno i ragazzi, i problemi per lei si complicano ulteriormente.

