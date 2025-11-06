Quando nasce il figlio di Alex Belli e Delia Duran: "Un miracolo" Come procede la gravidanza e sesso bebè

Alex Belli e Delia Duran presto avranno un figlio! I due attori hanno annunciato ufficialmente il lieto evento in una scorsa intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo ma le voci del possibile arrivo della cicogna circolavano già da diversi giorni. Adesso a raccontare nei dettagli come stanno vivendo questa gravidanza e come vivono l’attesa dell’arrivo del loro primo figlio ci hanno pensato direttamente Alex e Delia in un’intervista concessa al magazine Chi.

Quando nasce il figlio di Alex Belli e Delia Duran? L’attrice venezuelana è al quarto mese di gravidanza dunque il piccolo dovrebbe venire al mondo nella primavera del 2026. “Siamo felicissimi è un gioia inaspettata” svelano all’unisono i due attori che da ben cinque anni cercano di allargare un figlio: “Ci abbiamo provato tanto ed alla fine dopo tanti tentativi è accaduto il miracolo della vita.” E dopo le nausee e la stanchezza dei primi mesi adesso tutto procede per il meglio. Sul sesso del nascituro, invece, non si sbilanciano. Delia ha confessato: “Maschietto o femminuccia? Non abbiamo ancora fatto l’esame. Dicono che quando hai la pancia in su è maschietto ma non te lo so dire perché adesso ho la pancia proprio rotonda.”



Alex Belli e Delia Duran presto genitori, lei: “Un figlio l’ho sognato tante volte.”

Il figlio di Alex Belli e Delia Duran porterà tantissima gioia alla famiglia. La stessa attrice ha infatti ammesso di averlo già sognato diverse volte e di non vedere l’ora di tenere tra le braccia il piccolo. Da parte sua, invece, Alex Belli è convinto che sarà un ottimo padre anche alla ‘veneranda’ età di 42 anni: “Siamo molto felici, abbiamo stabilità economica, lavorativa, lo studio di produzione che sta andando bene. Un dono come questo ti arriva quando sei pronto a riceverlo. C’è anche tanta maturità. Ho già vissuto tantissimo con Delia..” Alex Belli sarà ospite della puntata di oggi de La volta buona e chissà che non parlerà proprio della gioia di avere un figlio.