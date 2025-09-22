Quando partorisce Sonia B di Temptation Island 2025? Gli aggiornamenti sul figlio di Sonia B in arrivo: dalla data di nascita al sesso del bebè

Temptation Island 2025 sta per chiudere i battenti, questa volta definitivamente, con l’ultima puntata dello speciale post-estate, che svelerà gli ultimi aggiornamenti sulle coppie protagoniste di questa discussa edizione. Tanta è la curiosità per Sonia B. e Simone, la cui storia ha tenuto sulla corda il pubblico fino alla fine, e che ancora oggi desta attenzione soprattutto per la notizia della gravidanza della ragazza. Sonia ha scoperto proprio a Temptation di essere incinta, e dopo aver deciso di chiudere con Simone è poi tornata sui suoi passi, anche per il bambino in arrivo.

Nella puntata di oggi non solo scopriremo cos’è accaduto alla coppia (e le novità non sono affatto positive), ma sarà anche annunciato il sesso del bambino in arrivo. Un dettaglio che già conosciamo grazie agli spoiler di Lorenzo Pugnaloni e Dagospia, secondo cui il bambino in arrivo è un maschietto.

Quando partorisce Sonia B di Temptation Island 2025? Dalla data al nome del figlio in arrivo

Ma quando nascerà il figlio di Sonia B e Simone di Temptation Island 2025? Non è nota la data precisa, anche perché non sappiamo quando Sonia abbia effettivamente scoperto di essere in dolce attesa. L’annuncio ufficiale è arrivato a fine luglio, il che presuppone che Sonia lo sapesse già da qualche settimana. Ricordando che le riprese del programma hanno avuto inizio tra fine maggio e inizio giugno, è ipotizzabile che il bambino nascerà all’inizio del prossimo anno, probabilmente a febbraio. Altrettanto un mistero è al momento il nome del bambino, che forse non esiste ancora, avendo scoperto da poco il sesso del nascituro. Probabilmente Sonia sceglierà un nome a lei caro o appartenente alla sua famiglia. Un dettaglio che sarà reso noto solo nei prossimi mesi.

