Figlia di Cecilia Rodriguez, spunta un’indizio sulla data di nascita: ecco quando potrebbe essere il parto

C’è tanto entusiasmo intorno alla gravidanza da poco annunciata di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il 12 maggio 2025 la showgirl ha rivelato ai suoi fan di essere incinta di una bambina che chiameranno Clara Isabel e i fan non vedono l’ora di sapere quando nascerà la piccola nipote di Belen Rodriguez. Il settimanale Chi ha lanciato l’ipotesi sulla possibile data in base a un indizio social che non è sfuggito agli occhi dei più attenti.

La coppia che di recente si è trovata al centro del gossip per un presunto litigio con Belen, ha condiviso con i fan alcune foto, dalle mani dei neo genitori sulla pancia di Cecilia Rodriguez all’immagine dell’ecografia. Ed è stata proprio quest’ultima a rivelare le settimane che mancano dalla nascita della bambina, che secondo i calcoli verrà al mondo ad ottobre 2025. Infatti, nei dettagli dell’ecografia si legge “GA 16+2“, il che vuol dire che la donna in data 11 maggio era incinta di 16 settimane e due giorni. Facendo una piccola somma si scopre che ottobre potrebbe essere il mese in cui la piccola Clara Isabel nascerà.

Secondo i dettagli dell’ecografia, Cecilia Rodriguez sarebbe al quinto mese di gravidanza. Chiaramente lei e Ignazio hanno aspettato di far sapere ai loro fan di aspettare una bambina, dato che prima di dare l’annuncio hanno voluto essere sicuri che andasse tutto bene. Ora che i due genitori stanno vivendo serenamente questo periodo di dolce attesa, non resterà che capire meglio cosa sta succedendo davvero tra la neo mamma e la sorella Belen, la quale non fa che confermare con gesti su gesti che qualcosa nel rapporto familiare si è rotto definitivamente. Eppure, tra pochi mesi diventerà zia di una splendida bambina, non sarà meglio chiarire al più presto la situazione?