Quando partorisce Alessandra Amoroso? La cantante è arrivata agli sgoccioli dei nove mesi ed è pronta ad abbracciare Penelope

Manca ormai pochissimo e migliaia e migliaia di zie incontreranno virtualmente la piccola Penny. Parliamo ovviamente di Penelope, la figlia di Alessandra Amoroso, che dovrebbe venire al mondo tra poche settimane. L’annuncio della gravidanza era arrivato nei mesi scorsi proprio dalla cantante leccese, che sui social aveva mostrato una foto dolcissima con il pancione, insieme al compagno Valerio Pastore, tecnico del suono che nel frattempo, approfittando proprio di un concerto durante la dolce attesa, ha chiesto ad Alessandra di sposarlo. Tornando alla gravidanza, la domanda che in questo momento tutti si fanno è solo una: quando partorisce Alessandra Amoroso?

Quando partorisce Alessandra Amoroso? “Le persone criticano ma…”

La gravidanza di Alessandra Amoroso va avanti ormai da nove mesi, dunque diciamo senza ombra di dubbio che alla nascita di Penelope non manca tanto. La bimba dovrebbe venire al mondo nei primi giorni di settembre, dunque tra non molto. Tra pochi giorni Alessandra Amoroso potrebbe diventare mamma e Valerio Pastore, di otto anni più giovane di lei, papà. Alessandra, in questi mesi di gravidanza, è sembrata più bella ed energica che mai. L’artista non si è mai fermata, cancellando solamente pochissime date del tour, quelle a ridosso del palco, dunque dalla seconda metà di agosto più o meno. Prima di questa deadline, però, ha girato l’Italia portando ovunque la sua musica e ballando sul palco come se non avesse in pancia una bimba pronta a sgambettare.

Rispondendo alle critiche di chi avrebbe voluto vederla probabilmente a casa a godersi il pancione e la gravidanza, Alessandra Amoroso, sulle pagine di Grazia ha dichiarato: “Le persone vogliono la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro”. Nonostante le critiche, però, Alessandra Amoroso si è goduta questi nove mesi alla grande ed è ora pronta ad abbracciare la sua Penelope.