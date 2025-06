QUANDO PARTORISCE ALESSANDRA AMOROSO? “SETTEMBRE E’ VICINO…”

Quando partorisce Alessandra Amoroso e cosa sappiamo della sua gravidanza e di una dolce attesa che l’artista racconta anche attraverso i propri canali social? Questa sera, in fascia prime time su Rai 1, l’occasione sarà ghiotta per rivedere esibirsi sul palcoscenico del “Tim Summer Hits 2025” la 38enne artista originaria di Galatina che, proprio di recente, ha avuto modo di aggiornare la sua nutrita fan base sul parto che dovrebbe avvenire a settembre e su quali sensazioni prova nel pensarsi finalmente mamma.

Ma andiamo con ordine e, in attesa di vedere la cantautrice esibirsi col pancione nello show condotto da Carlo Conti e Andre Delogu, spieghiamo quando partorisce Alessandra Amoroso.

Come è noto, dopo la relazione con il produttore discografico Stefano Settepani, chiusa oramai nel 2019, la cantante cresciuta nel leccese si era legata sentimentalmente nel 2023 a Valerio Pastore, tecnico del suono che era fuori dai radar del gossip prima di fidanzarsi con lei: raccontando quando partorisce Alessandra Amoroso va ricordato che la coppia, dopo poco più di un anno e mezzo di frequentazione, aveva annunciato la maternità della 38enne con un tenero annuncio arrivato lo scorso marzo e in cui si rivelava la nascita della loro prima figlia.

Svelato il sesso della nascitura, inevitabilmente ora l’attenzione da parte dei media si è spostata sulla fatidica data di settembre in cui la Amoroso dovrebbe dare alla luce la sua primogenita.

AMOROSO, CON ‘PENNY’ SUL PALCO: “LEI NON C’E’ ANCORA, MA GIA’ HA…”

“Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia” aveva scritto sui propri social l’artista, rivelando di fatto, oltre al genere, pure il nome della figlia, ovvero Penelope. Scoprendo quando partorisce Alessandra Amoroso si percepisce infatti la gioia della futura mamma che attendeva questa maternità da tanto tempo, come raccontato in passato, e che lei vede alla stregua di un “dono meraviglioso” che sta crescendo dentro di lei, mentre intanto saluta e saltella nel suo pancione. “Ci sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite” aveva confessato l’artista salentina che, come detto, aveva annunciato la fine di questo dolcissimo viaggio assieme alla sua Penny in uno dei post: “Settembre è vicino”.

Al momento, tuttavia, non conosciamo con certezza la probabile mdata, o comunque la settimana del mese di settembre per determinare quando partorisce Alessandra Amoroso, ma sicuramente nelle prossime settimane arriveranno news dalla diretta interessata: l’importante, al momento, è che tutto proceda bene e che, come detto dalla stessa cantautrice, lei viva “uno stato di grazia”. Infatti, impegnata ancora col tour che la vedrà esibirsi almeno fino ai primi di agosto e fare tappa ovviamente nell’amata lecce, nell’ultimo mese dell’estate Alessandra si concentrerà solamente sulla maternità e sull’arrivo in casa di Penelope Maria. E proprio in una intervista a ‘Io Donna’ aveva parlato della stupenda sensazione di “salire sul palco con mia figlia, che non c’è ancora ma già c’è”, descrivendo appunto lo stato di “grazia” di cui sopra e raccontando le emozioni che si provano oramai al settimo mese di gravidanza.