Quando partorisce Alessandra Amoroso? "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me: si agita, saluta e saltella e ha già..."

QUANDO PARTORISCE ALESSANDRA AMOROSO? “PENNY CI HA SCOMBUSSOLATO LE…”

Quando partorisce Alessandra Amoroso e quali sono le ultime news a proposito della prima (e tanto attesa) gravidanza della cantautrice salentina? Questa sera, nel corso di “Torino is fantastic” che Canale 5 trasmetterà in fascia prime time, riproponendo le emozioni in musica del concerto tenutosi in Piazza Vittorio lo scorso 24 giugno, la 39enne artista originaria di Galatina farà parte del ricco cast di ospiti dello show condotto non solo da Gerry Scotti ma pure dalla sua amica Noemi che si disimpegnerà nella doppia veste di conduttrice e pure duettando sul palcoscenico; e l’occasione è propizia, in attesa di assistere alla sua esibizione, per tornare sulla prossima nascita della prima figlia, concepita assieme all’attuale compagno, Valerio Pastore. Ma cosa sappiamo di nuovo sulla data del lieto evento e quando partorisce Alessandra Amoroso?

Andiamo con ordine e prima di scoprire se abbiamo delle novità in merito a quando partorisce Alessandra Amoroso, diamo conto della storia d’amore con il 31enne tecnico del suono di origini salernitana e più giovane di lei di quasi otto anni: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me: si agita, saluta e saltella…” aveva scritto la cantautrice sul proprio profilo Instagram, spiegando che Penny (affettuoso diminutivo di Penelope) ha già “scombussolato” in modo meraviglioso la sua vita e quella del suo Valerio. “Settembre è vicino” era stata la chiusa del suo post in cui aveva di fatto annunciato il mese in cui nascerà la loro primogenita, senza tuttavia dare finora altre indicazioni su quale possa essere la settimana giusta se non che il lieto evento è previsto per i primi di settembre.

ALESSANDRA AMOROSO, “IN TOUR CON LA MIA PICCOLINA NEL PANCIONE E…”

E mentre la nutrita fan base della cantante leccese e gli aficionados di vecchia data si arrovellano chiedendosi quando partorisce Alessandra Amoroso, negli ultimi tempi la diretta interessata ha avuto modo di parlare della sua gravidanza, mostrando un entusiasmo e una gioia incontenibile. Non solo provando a spiegare le sue emozioni nel salire sul palco con in grembo Penny (proprio a Torino aveva sfoggiato un bellissimo look premaman, con un abito in paillettes molto glamour con delle trasparenze che non nascondeva affatto il pancione, NdR), ma anche in una della sua ultima ospitata a “Verissimo” aveva raccontato di cosa significa per lei diventare mamma all’età di 39 anni: “Penny nascerà a inizio settembre e mi sento molto bene, anche fisicamente: è come se avessi un superpotere” aveva raccontato alla padrona di casa, Silvia Toffanin.

E dunque, svelato parzialmente il mistero su quando partorisce Alessandra Amoroso (anche se la cantautrice non ha mai parlato apertamente di quale potrebbe essere la data da cerchiare in rosa sul calendario), possiamo riprendere ancora delle altre sue dichiarazioni in merito all’arrivo dopo l’estate di Penelope Maria, col secondo nome scelto in onore della sua amata nonna. “Quello di diventare mamma era un po’ il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita” aveva proseguito nella sua intervista, spiegando che la maternità alle soglie dei 40 anni è una cosa per lei positiva dato che si sente “una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata”. E sugli impegni musicali dell’estate che la stanno vedendo protagonista e la tournée che continuerà a portare avanti fino a poche settimane prima del parto, la Amoroso aveva detto: “Nel mio tour ci sarà anche la piccolina nella pancia perché gli spettacoli sono stati programmati molto prima che scoprissi di essere incinta”.