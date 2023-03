Quando partorisce Aurora Ramazzotti?/ Gravidanza agli sgoccioli e i fan…

Aurora Ramazzotti e la ‘gravidanza infinita’: manca davvero poco al parto

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta. Ormai ci siamo quasi, il parto è davvero dietro l’angolo. E come spesso accade ai volti noti e ai vip, sono in tanti a seguire questa gravidanza che appare infinita. Un percorso che ha sfiancato Aurora, che però sui social racconta sempre con la giusta ironia e solarità la sua situazione. D’altra parte sta per accadere quel che molti definiscono un vero e proprio miracolo della vita. Come dargli torto? E così la domanda si ripete all’infinito sul web, tra i fan di Aurora Ramazzotti: “Ma quando partorisce Aurora Ramazzotti?”.

Attesa infinita, quindi. Anche per colpa dei fan e dei follower che non fanno altro che chiedere notizie e aggiornamenti alla diretta interessata. Aurora, come sempre, si mostra disponibile e sorridente, anche se di tanto in tanto deve rimettere in riga alcuni haters, che non perdono occasione per punzecchiarla nemmeno in un momento così delicato e importante per lei.

Quella di Aurora Ramazzotti è la gravidanza più attesa dell’anno? Mamma Michelle intanto…

Le evoluzioni relative alla vita privata della famosa influencer Aurora Ramazzotti hanno sempre incuriosito il pubblico televisivo che, come dicevamo, segue la gravidanza della ragazza fin dall’inizio. Un percorso lungo e faticoso, ormai giunto al traguardo. Il tempo della gravidanza, infatti, scade questo mese e il parto è previsto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Il maschietto, secondo quanto trapela, dovrebbe nascere in Svizzera, nella stessa clinica dove sono nate Aurora e la mamma Michelle. Qualche mese fa, infatti, la figlia di Eros Ramazzotti era stata pizzicata insieme alla madre nella clinica dei vip, la Sant’Anna a Sorengo, una struttura non molto lontana da Lugano. Manca poco, anzi davvero pochissimo. Aurora è quasi pronta per il parto…

