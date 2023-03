Quando partorisce Aurora Ramazzotti?/ Manca poco! E il fidanzato Goffredo Cerza…

Aurora Ramazzotti, manca poco alla nascita del primo figlio con Goffredo Cerza

Quando partorisce Aurora Ramazzotti? La domanda si ripete in maniera costante nell’ultimo periodo, con i fan di Aurora che stanno seguendo passo dopo passa la gravidanza della giovane di casa Ramazzotti. La famosa influencer, ormai, è ad un passo dal diventare madre e assieme al suo fidanzato Goffredo Cerza sta preparando la sua abitazione milanese per accogliere al meglio il bebè. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, recentemente, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della cameretta allestita per il suo primogenito e tra i fan e ovviamente non è mancato chi ha alzato il dito per attaccare le scelte di arredamento di Aurora e Goffredo.

La Ramazzotti, infatti, ha condiviso col popolo di Instagram una foto della cameretta, mostrando un fasciatoio, uno specchio, due quadri, alcuni peluches e un televisore. Qualcosa non è piaciuto agli haters, che hanno colto la palla al balzo per rimproverare ferocemente lo stile di Aurora. Secondo molti, infatti, alcune scelte della Ramazzotti e di Cerza sarebbero inappropriate e poco utili al bimbo in arrivo.

Aurora Ramazzotti, il parto è dietro l’angolo: tutta la famiglia si prepara ad accogliere il nuovo arrivato

Tutto normale, ormai, per Aurora Ramazzotti che ha fatto il callo alle critiche social. Prima di rimanere incinta, infatti, era spesso criticata dagli utenti per via delle sue abitudini e delle sue idee, ma l’influencer aveva sempre risposto con fermezza. Adesso la figlia del cantante e della conduttrice sembra concentrata sul parto, ormai dietro l’angolo, con la scadenza che si avvicina sempre più. La gravidanza di Aurora Ramazzotti è infatti agli sgoccioli e tra poco lei ed il suo Goffredo potranno accogliere il bambino. Mancano non molti giorni alla nascita e tutti in famiglia sono pronti per circondare d’amore il nuovo arrivato. Il conto alla rovescia è partito anche sui social, naturalmente, dove i fan di Aurora attendono trepidanti la lieta notizia.

