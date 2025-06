Sarà un’estate a tinte rosa per Cecilia Rodriguez; la sorella di Belen è prossima a vivere una delle gioie più grandi per una donna: la nascita della sua prima figlia, Clara Isabel. Un sogno che non ha mai nascosto, coltivato di pari passo con l’amore per suo marito Ignazio Moser. La gravidanza segue il suo corso, ora la giovane dovrebbe essere intorno al quinto mese di gestazione e dunque proprio le prossime settimane saranno quelle cruciali nel merito della crescita della sua piccola che poi si presume vedrà la luce proprio quando calerà il sipario sulla stagione estiva.

Lite Belen Rodriguez e Cecilia, finalmente la verità: "Vi dico cos'è successo"/ "Siamo sorelle ma..."

Quando partorisce Cecilia Rodriguez? Una domanda ricorrente per i fan della moglie di Ignazio Moser che come spesso capita per i volti noti dello spettacolo stanno seguendo con attenzione ogni piccolo passo di questo viaggio verso la maternità. Azzardando qualche calcolo ipotetico, la prima figlia della coppia – Clara Isabel – dovrebbe nascere il prossimo ottobre e proprio la sorella di Belen è intervenuta qualche ora fa sui social per raccontare come procede la gravidanza.

Belen Rodriguez e la sorella Cecilia hanno fatto pace?/ Un gesto spiazza il web e spunta mamma Veronica!

Cecilia Rodriguez, la gravidanza entra nel vivo: “Sento i primi calcetti di Clara Isabel…”

“Inizia a farsi sentire, sento i suoi primi calcetti, si gira…”, queste le parole di Cecilia Rodriguez sui social in riferimento alla piccola Clara Isabel ancora nel suo pancione. La prima figlia cresce e non vede l’ora di abbracciare i suoi genitori; la gravidanza, stando alle sue parole, procede nel migliore dei modi anche se ovviamente il suo fisico, come noto per una donna incinta, subisce le ripercussioni di rito. “Faccio un po’ fatica con i pantaloncini, magari qualche mamma mi può aiutare…”. Una richiesta di supporto – come racconta 361Magazine – ai suoi fan da parte di Cecilia Rodriguez che conferma quando sia felice di condividere un momento così gioioso con coloro che dal web le garantiscono affetto e seguito costante.