Lo scorso 11 maggio il lieto annuncio; ciò che è accaduto dopo è il più classico del clichè quando si ha a che fare con un seguito social piuttosto ampio. “Quando partorisce Cecilia Rodriguez? Quando il gender reveal del primo figlio di Ignazio Moser?”, domande più che lecite quando i diretti interessati sono personalità note e amate dal pubblico in virtù dell’influenza nello showbiz. Come racconta Chi Magazine, qualche piccolo spoiler è arrivato dai diretti interessati; sia in riferimento alla durata della gravidanza (16 settimane) sia sul sesso della nuova vita: una femminuccia. Anche il nome della piccola pare sia già deciso: Clara Isabel.

Restano dunque ancora pochi interrogativi, uno fra tutti: “Quando nasce la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?”. La risposta è deducibile mettendo insieme qualche piccolo indizio temporale offerto dai futuri genitori anche se la data precisa, in questi casi, è sempre oggetto di fattori piuttosto vari.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ecco quando potrebbe nascere la prima figlia Clara Isabel

L’indizio chiave è la foto di un’ecografia pubblicata sui social da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dall’immagine – come riporta il portale – si evince la durata di 16 settimane e 2 giorni, ovvero circa 4 mesi. Da allora sono trascorse altre settimane e dunque risulta ancora più semplice provare a mettere insieme gli indizi per provare ad indovinare la data del parto.

Come spiega Chi Magazine, gli indizi sembrano condurre verso una stima approssimativa di 5 mesi di gestazione; dunque mancherebbero poche settimane al parto di Cecilia Rodriguez e alla nascita della prima figlia frutto dell’amore con Ignazio Moser. Dunque, quando l’estate sarà prossima a capitolare, la piccola potrebbe vedere la luce; tra l’inizio e la metà del mese di ottobre, questo il periodo da segnare in rosso a proposito dell’interrogativo su quando partorisce Cecilia Rodriguez. Chiaramente, quando i tempi saranno ancor più chiari, certamente non mancheranno nuovi indizi o annunci da parte dei diretti interessati.

