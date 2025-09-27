Quando partorisce Mercedesz Henger? La figlia di Eva Henger è in dolce attesa: aspetta un figlio dal compagno Alessio Salata

Quando partorisce Mercedesz Henger? La figlia di Eva Henger, che circa un mese fa ha annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno Alessio Salata, è in attesa del suo primo figlio. “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi” ha dichiarato la ragazza in compagnia del compagno.

Ma di quanti mesi è Mercedes e quando partorisce? La showgirl non ha reso noto di quanti mesi sia in dolce attesa ma come spiegato nel post social, è già da diversi mesi che mantiene questo segreto con Alessio. Dunque, questo lascia immaginare che sia in dolce attesa di almeno quattro o cinque mesi. Dunque, è molto probabile che il bebè nasca a inizio 2026, magari proprio a gennaio.

Quando partorisce Mercedesz Henger? L’annuncio della gravidanza con Alessio

Mercedesz Henger è in dolce attesa del suo primo figlio. La showgirl, figlia di Eva Henger, lo ha annunciato tramite i social, postando la foto con il compagno Alessio Salata, di 11 anni in meno di lei. L’influencer è invece classe 1991, dunque ha 34 anni.

Da circa un anno condivide la sua vita con il giovane che in passato faceva il calciatore e ora si occupa del settore immobiliare: nonostante la differenza di età, i due hanno fatto progetti importanti fin da subito, tanto da mettere al mondo un bebè che nascerà solo tra qualche mese.

