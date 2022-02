Quando quando quando di Tony Renis “dimenticata” da Sanremo/ “Per ora non commento…”

È la canzone più cantata e in cime alle hit da sempre “Quando quando quando” di Tony Renis, presentata al Festival di Sanremo del 1962 insieme a Emilio Pericoli. È subito diventata un successo internazionale ed è stata utilizzata per tantissimi celebri film, come Il Sorpsasso di Dino Risi o Superman Returns di Bryan Singer, ma nell’anno del suo 60esimo compleanno, in occasione del festival della canzone Italiana, nessuno ne ha parlato sul palco dell’Ariston. Come mai? L’inossidabile Tony Renis che, secondo i bene informati, ci sarebbe rimasto molto male, non vuole parlare dell’argomento.

Ha rifiutato anche ospitate in programmi importanti condotti da illustri giornalisti, come Bruno Vespa per Porta a Porta e l’amica di una vita Mara Venier (definita una sorella proprio da Renis) per Domenica In. “Non si offenda e non ci rimanga male, ma preferisco non fare commenti e non dire niente a nessuno per ora!”, ci ha risposto Renis, ma sempre in modo elegante e garbato, come è nel suo stile da sempre.

TONY RENIS, PREMIO SPECIALE A SANREMOSOL

L’evergreen Tony Renis si riserva, comunque, di rilasciare interviste solo in occasione dell’uscita di “Lamborghini”, tra aprile e maggio, il film dedicato a Ferruccio Lamborghini, l’italiano che ha creato un impero, fondatore della nota casa automobilistica e nel quale Tony Renis interpreta se stesso in un cameo girato a Roma. Ma a Sanremo, in occasione di Sanremosol, la serata più glamour della settimana sanremese che ha premiato i personaggi più rappresentativi e influenti dell’ultimo anno, è stato dedicato un premio speciale a Tony Renis, il quale purtroppo non è potuto intervenire all’evento. Quindi, il premio è stato ritirato per lui dal Trio “La Dolce Vita”, che ha proposto una rivisitazione del famosissimo brano, molto apprezzata dal grande maestro Tony Renis che resta unico e inimitabile!

