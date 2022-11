Quando rientrerà Alberto De Pisis al GF Vip?/ La rivelazione di Attilio Romita…

Come ha reagito Alberto De Pisis quando ha scoperto di avere ancora il covid?

Alberto De Pisis è l’unico concorrente rimasto ancora positivo al Covid. Gli altri concorrenti si sono negativizzati e hanno potuto far ritorno nella casa del Grande Fratello Vip. Ad avere la peggio è stata Alberto De Pisis che è rimasto da solo in albergo. Parlando con gli altri vipponi, Attilio Romita ha confidato che in hotel si erano sentiti tutti molto sconfortati: “Sentendoci emarginati da fuori, ci siamo un po’ intristiti tutti e cinque”. Il giornalista ha poi svelato qual è stata la reazione di Alberto quando ha saputo che sarebbe rimasto da solo in albergo. De Pisis è stato l’ultimo concorrente a risultare positivo al covid e per il momento non è ancora guarito.

Vedendo i suoi compagni abbandonare l’hotel, De Pisis si sarebbe intristito. Attilio Romita ha infatti rivelato: “Non vi dico Alberto quando l’abbiamo lasciato da solo in albergo, un cadavere. Ci ha detto: “Mi lasciate da solo qua”. Andando via, nel corridoio ci ha salutato con la mano”. Alberto deve ancora avere pazienza anche se una volta guarito potrà tornare con i suoi compagni di avventura. Patrizia, Luca, Charlie e Attilio hanno lasciato la Casa venerdì 11 novembre, Wilma è stata trovata positiva mercoledì 16 novembre, mentre Alberto De Pisis ha lasciato la casa sabato 19 novembre.

Alberto De Pisis e la storia d'amore con Taylor Mega

Alberto De Pisis ha avuto una storia d’amore con Taylor Mega. La madre di Alberto ne ha parlato al Gf Vip Party sottolineando come il figlio e Taylor formassero una coppia fantastica. Taylor Mega è intervenuta nel corso del programma Turchesando e ha fatto delle confessioni scottanti sul concorrente del Grande Fratello Vip. Taylor e Alberto avrebbero avuto in passato una relazione: “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse. Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”.

Taylor Mega avrebbe capito in quel momento di essere attratta da Alberto De Pisis: “Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato. È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne”. Infatti nella casa del Grande Fratello Vip pur senza nominare Taylor Mega, Alberto De Pisis aveva rivelato di aver avuto anche una storia etero: “È capitato di vedere una persona che non sia un uomo con occhi diversi e provare attrazione mentale e fisica con cui instaurare un rapporto di conoscenza”.











