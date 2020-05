Quando riparte la Bundesliga?/ DFL: in campo il 15 maggio. Oggi si decide sulla Coppa

Pubblicità

Dopo il via libera arrivato solo ieri pomeriggio dal governo, nella persona della Cancelliera Angela Merkel, ecco che pure nella tarda serata è arrivata conferma dal parte della Federazione: la Bundesliga riparte ufficialmente il prossimo venerdì 15 maggio, dopo lo stop imposto a marzo per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Il documenti ufficiali sono già stati inviati a club e calciatori e già per la giornata di oggi è attesa una nuova riunione per discutere dei dettagli della ripartenza, come pure della disputa della Coppa Tedesca, che potrebbe venire rivoluzionata, oltre che naturalmente del prossimo calendario. La Bild questa mattina ha anticipato che pure pare posizione condivisa quella di tornare in campo già settimana prossima con le sfide della 26^ giornata, a partire dal match Paderborn-Fortuna Dusseldorf. ma questi solo solo dettagli, su cui non dovrebbero accendersi grandi polemiche, come è invece occorso ieri, quando, annunciata dal governo la ripresa delle attività, alcuni club erano restii a fissare per il 15 maggio al ripartenza della Bundesliga. Come ci riporta Kicker, alcuni club come Werder Brema e Mainz infatti avevano chiesto ancora una settimana di preparazione.

QUANDO RIPRENDE LA BUNDESLIGA: IL GOVERNO LANCIA UN AVVERTIMENTO

Dunque nonostante anche le dieci positività riscontrate al coronavirus di questi giorni nei primi due campionati tedeschi e tutte le perplessità sul protocollo fissato da club e lega, ecco che la Bundesliga riapre i battenti. Pur con degli avvertimenti ovviamente. Ieri sera la stessa Cancelliera Angela Merkel non ha esitato a ricordare che “Se il contagio risale, si torna alle restrizioni”. Ma pure voci di avvertimento sono arrivate dal Presidente della Baviera Markus Soender, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Abbiamo deciso con ragionevolezza e abbiamo visto che le misure di sicurezza sono rigide. Però i giocatori devono attenersi alle regole, chi le infrange ne pagherà le conseguenze. Le regole valgono per tutti, anche per chi guadagna moltissimo. Non si può fare autogol come è successo nei giorni scorsi a un calciatore dell’Hertha”. Ovvio il riferimento a Kalou, giocatore dell’Herta Berlino che nei giorni scorsi è finito nell’occhio del ciclone per un video girato in allenamento, che lo vedeva protagonista di violazioni delle norme imposte per il distanziamento sociale. In ogni caso, dopo lo stop e la decisione di cancellare i campionati in Francia,Belgio e Olanda, ecco che la Germania prova invece a ripartire: e sarà a lei che si guarderà in questi giorni come una sorta di modello ed esperimento, dalle cui conseguenze potrebbero arrivare decisione importanti anche per gli altri paesi e campionati, Serie A in primis.



