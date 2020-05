Quando riparte la Serie A?/ Quattro tappe per la ripresa, a decidere sarà il Governo

Pubblicità

QUANDO RIPARTE LA SERIE A? I GIORNI DECISIVI

Abbiamo poi altri due giorni che saranno importanti e forse decisivi per la ripresa della Serie A: mercoledì 13 maggio l’Assemblea di Lega, poi giovedì 14 il CONI si riunirà in giunta straordinaria mettendo a tema la ripartenza di tutti gli sport italiani, e dunque anche il calcio. Presente anche Maurizio Casasco, del Comitato Tecnico Scientifico; poi, sempre giovedì, il ministro Spadafora terrà un’audizione alla Camera dei Deputati. Oltre a questi quattro giorni ci saranno poi altri appuntamenti. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, dovrebbe incontrarsi con il primo ministro Conte alla fine della settimana per discutere specificamente della riapertura del campionato di calcio. Come già anticipato – da giorni – il 18 maggio è prevista la ripresa degli allenamenti di gruppo da parte di tutte le squadre, qualora tutti questi punti e riunioni vadano a buon fine; tra lunedì e martedì della prossima settimana si riunirà il Consiglio Federale, che dovrà mettere a tema la ratifica della riapertura delle ostilità.

Come sappiamo, tuttavia, tutti questi passi saranno inutili se non ci sarà il beneplacito del Governo: lo abbiamo imparato per esempio in Francia, dove è stato il premier a fermare definitivamente gli sport e dunque dichiarare chiusa la Ligue 1 (con titolo assegnato al Psg). Ecco: se Giuseppe Conte non dovesse dare il suo ok il campionato di Serie A non potrebbe ripartire. Toccherà al presidente del Consiglio accendere la luce verde sul torneo di calcio in Italia; per farlo, chiaramente, vorrà valutare la curva dei contagi che si svilupperà dopo l’allentamento delle misure sul lockdown istituito a livello nazionale. Dunque, una settimana assolutamente decisiva per la nostra Serie A: tra chi spera di riprendere quanto prima e chi invece ha già dichiarato di non avere intenzione di tornare in campo, presto potremmo avere la parola fine su questa vicenda.



