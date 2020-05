Quando riprende la Serie A?/ Dubbi su ripartenza del campionato: maxiritiri difficili

Pubblicità

Sono giorni bollenti per la ripresa della Serie A e i prossimi si annunciano ancor più decisivi: in settimana infatti sono attesi nuovi incontri tra Federazione, Governo e Lega Calcio per discutere della ripartenza della stagione, che per il momento rimane sempre in bilico. Se già ieri infatti è arrivato il parere positivo anche del CTS per la ripresa degli allenamenti collettivi nel mondo del calcio dal 18 maggio, pure per quello che riguarda partite e campionato lo scetticismo è ancora di rigore. Di fatto le condizioni fissate dal Comitato Tecnico Scientifico per il completo rientro in campo (rigorosamente a porte chiuse) sono rigorose e di difficile applicazione anche per alcuni club della Serie A (figurasi per Serie B o terzo campionato, di cui non a caso la Lega Pro ha giù chiesto lo stop). Tamponi, maxi ritiri e isolamento sono condizioni che il CTS considera indispensabili per programmare una ripresa della stagione della Serie A, lì dove ci si era fermati per l’emergenza coronavirus: misure però di difficile applicazione, pur tenuto conto del rischio, sempre presente, che in caso di nuove positività al Covid19, si debba di nuovo fermare tutto, questa volta in via definitiva.

QUANDO RIPRENDE LA SERIE A: LE CONDIZIONI DEL CTS

Benché dunque il CTS sia venuto incontro alla voglia di Lega Serie A e FIGC di tornare in campo, con l’ok agli allenamenti dal 18 maggio, pure per il campionato la posizione è netta. Lo ha ribadito ieri anche la sottosegretaria alla Salute Zampa che ai microfoni di GR Parlamento ha aggiunto, che per ripartire sarà necessaria la costruzione di una “bolla sterile” intorno al campo sportivo: sarà dunque necessario “l’isolamento assoluto di giocatori e staff” per poter garantire loro un rientro in campo in sicurezza. Pure però questa non è misura di facile applicazione: come ci riporta anche il Corriere dello sport, oggi organizzare un maxiritiro per giocatori, staff, e personale necessario non è semplice e al momento solo la Juventus, grazie alla vicinanza del J-Hotel ai campi di Vinovo è in grado di assicurare la “bolla sterile”. Ma per le altre società sarebbe impossibile dare seguito a tale indicazione: già appoggiarsi ad altre strutture, con il possibile concorso di esterni, minerebbe alla base il concetto di “centro unico sterile”.

Ma oltre al problema dei ritiri ecco che tra i nodi da sciogliere per poter parlare davvero di una ripresa della Serie A al 100% vi sono altre questioni, di egual misura complicate da risolvere. Dalla necessità di reperire ed eseguire a stretto giro parecchi tamponi, che in alcune regioni sono ancora di difficile reperimento per le strutture sanitarie (figurarsi per i club, che non dovranno pesare, per il CTS, sulla collettività), ai dubbi sulle responsabilità di civili e penali a carico dei medici sociali, a cui spetterà il controllo dell’applicazione delle misure per limitare i contagi. Pur dopo gli ultimi segnali positivi, capiamo bene che la strada per il ritorno in campo è ancora molto difficile.



