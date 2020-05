Quando riprende la Serie A?/ La Lega punta al 13 giugno: si giocherà ogni 3 giorni?

Pubblicità

Ieri è stato certo un girono di decisioni fondamentali per il mondo del calcio, Serie A in primis, che lotta per una pronta ripartenza dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus. Proprio nei minuti in cui il ministro dello sport Spadafora annunciava che la FIGC ha accettato e modificato il protocollo sanitario dopo le osservazioni del CTS, dando così il suo via libera agli allenamenti a gruppi dal prossimo 18 maggio, ecco che la Lega, riunita in Assembla ha votato il 13 giugno come data del ritorno in campo. Per 15 club su 20 (esclusi Torino, Udinese, Sassuolo, Napoli e Sampdoria che volevano qualche giorno extra) dunque si è deciso di fissare l’inizio delle partite del primo campionato dal 13 giugno: e da qui certo sarà un vero tour de force per tutte le squadre, che dovranno chiudere la stagione del campionato nazionale (con Coppa Italia) entro i primi di agosto, come chiesto dalla UEFA.

RIPRESA SERIER A: IL PIANO PER CHIUDERE LA STAGIONE

Chiaramente anche in vista del 13 giugno il condizionale è d’obbligo: se è vero che la maggior parte dei club sono concordi a tornare in campo a giugno (dietro conferma del governo) pure dobbiamo ben sperare che nel frattempo non occorrano nuovi stop, ben probabili stando alle ultime indicazioni date dal CTS sul protocollo sanitario (come sull’iter da seguire in caso di riscontrata nuova positività), a cui la FIGC si è adeguata. Ma incrociando le dita e sperando per il meglio, ecco che il calendario si annuncia pienissimo: sono 12 i turni che la Serie A deve recuperare (più uno con match di recupero) e in aggiunta sono ancor da disputare le semifinali e la finale di Coppa Italia. Volendo dunque chiudere il tutto entro i primi di agosto (per dare spazio a Champions ed Europa League) vediamo bene che si rischia di dover scendere in campo ogni due-tre giorni. Di fronte però a questo quadro, affatto semplice, una mano potrebbe venir dalla stessa UEFA che già ieri pare si sa detta disponibile a rinviare la deadline del 2 agosto per chiudere i campionati nazionali. In ogni caso il cammino per ora pare tracciato, ma gli ostacoli non mancano: non scordiamo poi che fissato solo in questi giorni il protocollo FIGC per la ripresa degli allenamenti, pure se ne dovrà studiare un altro per la ripresa del campionato, e lo stesso Governo già nei prossimi giorni potrebbe di nuovo fermare il tutto, se vedrà che il numeri legati all’emergenza sanitaria non saranno positivi.



