Quando riprende la Serie A?/ Oggi vertice CTS-FIGC: tanti i dubbi sul protocollo

Giornata decisiva per il mondo del calcio, in primis per quello della Serie A, la di cui ripresa è tema sempre bollente. Oggi pomeriggio infatti, indicativamente dalle ore 15.30 è atteso un nuovo vertice tra il CTS e la FIGC, con a tema il protocollo sanitario studiato dalla federazione, con tutte le misure per garantire un rientro in campo per gli allenamenti “in sicurezza” dopo lo stop imposto sulla pandemia da coronavirus. Il documento, già analizzato nei giorni scorsi infatti non ha incassato il gradimento del Ministro dello sport, come pure di alcuni club e Leghe (la Lega Pro ha già dichiarato che non potrà metterlo in carica): pure i medici hanno cassato le norme previste e oggi pomeriggio dunque si cercherà un nuovo punto di contatto tra Federazione e CTS, perchè venga garantito, nelle migliori condizione, il rientro in campo per gli allenamenti e successivamente per la ripresa del campionato della Serie A.

QUANDO RIPRENDE LA SERIE A: I NODI DA SCIOGLIERE

Pure però come possiamo ben immaginare i nodi a risolvere non sono pochi e non è da escludere che, in caso di esito negativo del vertice, pure si avvicini sempre di più lo scenario di uno stop definitivo alla Serie A, imposto dalla politica. Ma volendo sempre sperare, come fanno la stessa FIGC e Lega Serie A in una ripartenza, ecco che saranno oggi pomeriggio da superare alcuni problemi di capitale importanza. Uno su tutti, come racconta anche oggi il Corriere della Sera sono chiaramente le misure da adottare nel caso in cui, ricominciata l’attività, un giocatore venga ritrovato positivo al coronavirus. Un caso che finora era stato considerato “estremo” dalle alte sfere del calcio, ma che invece risultaassai fattibile (già ieri un giocatore del Torino è stato ritrovato positivo, ancor prima che fosse dato il via agli allenamenti). Su questo punto infatti le posizioni sono ben distanti: il CTS, rifacendosi al decreto del 21 aprile imporrebbe una quarantena di 14 giorni agli individui “che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Covid 19″, mentre la FIGC cercherebbe una scorciatoia, promettendo doppi tamponi e una reclusione di soli 7 giorni.

Tiene banco poi la questione della responsabilità civile e pure penale dei medici e società. nel caso in cui un giocatore si dovesse ammalare. Nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi di un’assicurazione promossa della federazione, in grado di coprire l’eventuale responsabilità civile del medico, in caso di riscontrata positività di un giocatore. Lo strumento, per ora vagheggiato però non è stato subito valutato come sufficiente in questi tempi particolari di pandemia da coronavirus: il giocatore rimarrebbe infatti maggiormente esposto e inoltre sarebbe a dir poco complicato individuare con precisione la fonte del contagio, considerate le caratteristiche del virus stesso. Tutto questo dunque sarà tema della riunione di oggi tra CTS e FIGC; non ci resta che attendere sviluppi.



