Quando riprende la Serie A?/ Ok agli allenamenti di gruppo: in caso di positività…

Pubblicità

Sono giornate bollenti per il mondo del calcio e in primis per la Serie A, che a breve dovrebbe riprendere pure gli allenamenti collettivi. Dopo aver anticipato al 4 maggio gli allenamenti individuali, ecco che già nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ultimo via libera da parte del CTS anche per i lavori di gruppo, permessi chiaramente solo dal prossimo 18 maggio. Come ben ci spiega oggi la Gazzetta dello sport, nella giornata di oggi, il Comitato Tecnico Scientifico, di supporto al governo in questa emergenza coronavirus dovrebbe dare il suo OK alla ripresa degli allenamenti: un importante passo verso la ripresa del campionato di Serie A, che pure ancor oggi non possiamo definire certa. Nonostante i tanti segnali di ottimismo che sono arrivati in questi giorni dalla politica e dal CTS ecco che il futuro della Serie A rimane sempre in dubbio: sono ancora tanti i passi da compiere e già in settimana sarà previsto un incontro tra Federazione e il Premier Conte, Assemblea di Lega Serie A e Consiglio federale (che dovrà anche rispondere dello stop chiesto dalla Serie C).

Pubblicità

QUANDO RIPRENDE LA SERIE A? COSA FARE IN CASO DI NUOVA POSITIVITA’

Ma tra i tanti elementi che ancora frenano l’entusiasmo per la ripresa della Serie A vi è certamente il nodo, cruciale anche nel protocollo sanitario fissato dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti, sulle misure da adottare in caso di riscontrata nuova positività al coronavirus. Benché a lungo la federazione nei giorni scorsi abbia sostenuto il metodo tedesco (nella Bundesliga si isolerà solo il giocatore positivo e non l’intera squadra), su questo il CTS e il governo sono stati (giustamente) inflessibili: in caso di nuova positività al coronavirus andrà messo in quarantena per due settimane il giocatore positivo e tutti coloro che gli sono stati vicini. A queste condizioni non facciamo certo fatica a immaginare perché il destino del campionato della Serie A sia ancora in bilico: senza dimenticare che ancor prima di iniziare gli allenamenti già diversi giocatori del primo campionato sono risultati positivi. Anche studiando un nuovo piano con maxi ritiri e norme ad hoc, certo il rischio che avvenga una nuova positività non è da escludere e se così fosse, basterebbe un solo positivo per mandare a monte ogni piano di ripartenza, questa volta in via definitiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA