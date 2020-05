Quando riprende la Serie A?/ Premier Conte: “Presto vertice per la ripresa”

Pubblicità

Si apre una settimana importantissima per il mondo del calcio, e specie per la Serie A che punta a riprendere le attività il più presto possibile, dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus. Dopo la ripresa degli allenamenti, sia pure individuale, anche dei calciatori e le parole di prudenza del Ministro dello sport Vincenzo Spadafora degli ultimi giorni, ora toccherà a Federazione e governo giungere a una risoluzione per il prossimo futuro del primo campionato calcistico, che sia di cancellazione o meno. E in tal senso ecco che a breve ci arriveranno grandissime novità, come pure ha preannunciato questa mattina Giuseppe Conte, in una lunga intervista concessa al Il Fatto Quotidiano. Il Premier infatti ha aperto il capitolo della ripresa delle attività sportive professionistiche, per il quale a breve arriveranno decisioni concrete: “Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive”. Andando più a fondo Conte poi concentrandosi proprio sulla ripresa della Serie A ha aggiunto: “Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico”. Dunque potrebbe presto arrivare il momento della verità, tra scatti in avanti della Lega e indiscrezioni politiche su un prossimo stop definitivo al campionato.

Pubblicità

QUANDI RIPRENDE LA SERIE A? FIGC SPOSTA IL CONSIGLIO FEDERALE

E in attesa di questo scontro diretto tra Governo e Federcalcio ecco che Gravina intanto si prepara, facendo anche slittare il vertice Federale previsto per il prossimo venerdì. Come ci riporta oggi LaPresse, la riunione ufficialmente è stata posticipata per “consentire maggiori approfondimenti su tematiche intenti la ripresa delle attività” e per “ stabilire linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati”. Di fatto la federazione potrebbe voler attendere l’ultimo confronto col Governo prima di fare le adeguate contromosse, e nel frattempo prepararsi al meglio per difendere la propria volontà di tornare al più presto in campo per la conclusione del campionato della Serie A 2019-20. E in tal senso il lavoro non manca: il protocollo sanitario di fatto è stato giudicato “insufficiente” dal Ministro dello sport e dal CTS e dunque andrà a breve rivisto, come pure sarà bene, in via informale, mettere sul tavolo un piano alternativo, nella malaugurata ipotesi in cui il Governo, nel prossimo confronto dovrebbe confermare lo stop alla stagione. Insomma la sensazione è che ci si sta preparando a una vera battaglia per il destino del calcio di Serie A e non solo: non ci resta che attendere gli sviluppi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA