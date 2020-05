Quando riprende la Serie A?/ Venerdi incontro col Governo: i nodi da sciogliere

Pubblicità

Sono giorni cruciali per decidere della ripresa della Serie A e non solo per quanto riguarda gli allenamenti collettivi, su cui il CTS ha già dato nei giorni scorsi parere positivo, a partire naturalmente dal prossimo 18 maggio. Entro questa settimana e al più tardi nei prossimi 10 giorni infatti la Lega, con FIGC e Governo dovranno di fatto decidere se si potrà davvero tornare in campo nell’estate per chiudere la stagione o meno e non saranno più permessi ulteriori rinvii di questo verdetto, atteso da tempo. La tensione tra le parti, nonostante le tante dichiarazioni e parole di distensione che abbiamo udito in questi giorni, infatti è al massimo: ci avviciniamo a un cammino a tappe obbligate, al cui termine dunque si dovrà decidere per lo stop o la ripresa della Serie A. Il primo passo in tal senso si compirà già oggi con una nuova Assemblea della Lega Calcio Serie A, da cui si attende che i 20 club ne escano ulteriormente rafforzati e compatti nel chiedere al CTS come al governo il via libera alla ripresa del campionato. Di fila e già venerdì sarà poi atteso il decisivo incontro tra il premier Conte e il presidente della FIGC e rappresentati delle leghe, in cui lo stesso Gravina cercherà di far pressione sul governo. Stando a quanto si legge oggi su Il Messaggero, pare che sia intenzione del mondo del calcio appellarsi direttamente al Premier e superare così il parere del CTS, perchè venga dato l’ok alla ripresa della Serie A a condizioni più favorevoli e con norme meno stringenti di quelle finora messe sul tavolo.

I NODI DA SCIOGLIERE E LE PRESSIONI DI CLUB E UEFA

Il piano dunque per questa settimana è ben chiaro e ci si augura che al termine di questi decisivi incontri si arrivi finalmente a una risoluzione chiara per la stagione 2019-2020 della Serie A: pure però i nodi da superare sono davvero tanti. Come abbiamo visto già nei giorni scorsi, è sempre scontro tra medici, FIGC, Lega e il CTS per le norme contenute nel protocollo sanitario, e specialmente quelle che riguardano la responsabilità dei medici sociali come le misure da applicare in caso di nuova positività di un giocatore al coronavirus. Nel giorni scorsi il Comitato Tecnico Scientifico ha ribadito la necessità, in tal senso, di mettere in quarantena preventiva tutta la squadra per 14 giorni (bloccando tutto il campionato dunque) e proprio ieri la Sottosegretaria alla salute Zampa ha sottolineato di nuovo il concetto.

Ma il mondo del calcio spinge per l’adozione del modello tedesco, che propone, in caso di nuova positività, la quarantena del solo soggetto infetto. Stando quando si legge sul Messaggero, Gravina (accusato di essere “troppo morbido”), farà dunque pressioni al Governo in tal senso, volendo allineare il calcio italiano al resto d’Europa: altrimenti sarebbe impossibile tornare di fatto in campo. La FIGC inoltre, dopo tanta incertezza, preme perchè venga fissata ora una data certa per poter terminare i campionati: lo chiede anche l’UEFA, che entro il 25 maggio ha bisogno di conoscere come e se anche la stagione 2019-20 della Serie A verrà chiusa. Pure però la sensazione è che dal prossimo incontro col Governo, ancora non sarà possibile fissare paletti certi per la ripresa del campionato Fino ad ora la politica ha sempre ribadito che servirà osservare la curva dei contagi e i numeri della pandemia per poter decidere e ora posta davanti a un paese che spinge per ripartire (per evitare il collasso economico) come al rischio di una nuova ondata di contagi, forse il calcio non è la prima preoccupazione.



