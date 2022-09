Quando sarà l’incoronazione di Carlo III?/ Entro l’anno per il piano “Golden Orb”

Quando Carlo diventerà Re Carlo III?

Quando sarà l’incoronazione di Carlo? Dopo la morte della Regina Elisabetta II, l’erede al trono ha acquisito il titolo di re in data 9 settembre con il nome di Carlo III. La scomparsa di Sua Maestà la Regina ha colto di sorpresa tutti, lo stesso figlio Carlo che ha dovuto accogliere la Corona e il titolo di Re per non lasciare il trono vacante. Nonostante Carlo sia stato eletto re Carlo III, il Regno Unito manterrà il lutto per circa tre mesi dalla cerimonia ufficiale come segno di riconoscenza e rispetto alla Regina Elisabetta scomparsa all’età di 96 anni dopo 70 anni di regno.

Carlo dal canto suo dopo aver ricevuto il titolo di re Carlo III ha fatto il suo primo discorso da sovrano ricordando la tanta amata madre, il padre Filippo e i figli William ed Harry. Durante il discorso, re Carlo III ha parlato anche di Harry e Meghan precisando che i due continueranno a vivere lontano da Buckingham Palace. Non solo, re Carlo ha nominato il primogenito William duca di Cornovaglia e Principe del Galles.

Carlo sarà Re entro un anno: perchè?

Il 10 settembre Carlo è stato proclamato formalmente re Carlo III di Inghilterra presso il palazzo di Saint James, a Londra dinanzi ai membri del Privy Council, i parlamentari di alto profilo, funzionari pubblici del Commonwealth e il sindaco di Londra. L’incoronazione ufficiale di re Carlo III ci sarà solo dopo i funerali di Stato della Regina Elisabetta in programma lunedì 19 settembre quando tutti potranno salutare Sua Maestà. Dopo il piano London Bridge down pensato e curato nei minimi particolari la morte della Regina Elisabetta, è stato attivato il Golden Orb: il piano che porterà all’incoronazione finale del Re Carlo III succeduto formalmente a sua madre dopo l’8 settembre.

Nel piano Golden Orb è curato tutto nei minimi dettagli: dalle misure di sicurezza per la cerimonia di incoronazione, ma anche i gioielli che dovranno indossare re Carlo III e la moglie Camilla Shand, che riceverà il titolo di regina consorte per volere proprio della Regina Elisabetta. Proprio in occasione del giubileo del suo regno, Sua Maestà disse: “vorrei esprimere i miei ringraziamenti a tutti voi per il vostro sostegno. Sono eternamente grato e umile per la lealtà e l’affetto che continuate a darmi. E quando, nella pienezza dei tempi, mio figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me; ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come regina consorte mentre continua il suo leale servizio”. L’incoronazione di Carlo dovrebbe esserci entro l’anno, ma con dei costi molto più contenuti rispetto ai 1,57 milioni di sterline, circa 46 milioni di sterline al giorno d’oggi, spesi per l’incoronazione della giovane regina Elisabetta nel 1952.











