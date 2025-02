Il testo “Quando sarai piccola” è la canzone con la quale Simone Cristicchi partecipa al Festival di Sanremo 2025. Un brano delicato ed emozionante che parla di fragilità e della difficoltà di affrontare una fase della vita nella quale i genitori anziani e malati, diventano come bambini da accudire, i ruoli si invertono e bisogna restituire l’amore che ci hanno dato. L’esperienza raccontata in prima persona dal cantautore, che parla nello specifico della mamma Luciana, colpita da una emorragia cerebrale nel 2012, ha già toccato il cuore del pubblico, che ha accolto la canzone presentata in gara con una standing ovation.

Cristicchi, tra i favoriti per raggiungere le prime posizioni in classifica, ha commosso tutti con il testo “Quando sarai piccola“, dedicando una lettera alla madre malata nella quale racconta la difficoltà di accettare di vedere un genitore che cambia. Una situazione di cui non è semplice parlare, ma nella quale molte persone possono identificarsi e riflettere su un tema importante ma di cui si parla ancora poco come quello della vulnerabilità.

TESTO COMPLETO “QUANDO SARAI PICCOLA”: LE PAROLE DI SIMONE CRISTICCHI

Analizziamo il significato di “Quando sarai piccola“, il brano di Simone Cristicchi al Festival di Sanremo 2025: una commovente lettera alla madre nella quale si affronta il dolore per il cambiamento ma anche la gratitudine per l’amore ricevuto e per ogni nuovo giorno da vivere ancora insieme. Ecco di seguito il testo completo della canzone.