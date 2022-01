Quando serve tampone rapido e molecolare?/ Clerici (microbiologo): “Antigenico se…”

Quando serve fare il tampone rapido e quando il tampone molecolare? In molti se lo stanno domandando in queste settimane e lo dimostra il fatto che davanti ai drive-in, ai laboratori e alle farmacie ci sono code infinite di persone che attendono di sapere, per motivi diversi tra loro, se sono o meno positivi al Covid-19. Pierangelo Clerici, presidente microbiologi clinici italiani, è intervenuto ai microfoni di Zona Bianca per chiarire la questione e mettere un freno alla corsa ai test.

Matteo Bassetti: "Covid negli asintomatici può essere morto"/ "Tra 7 giorni Omicron…"

“Bisogna vietare di sottoporre le persone al tampone perché devono andare ad una cena oppure a sciare, in generale per motivi di diletto. Gli ospedali e i laboratori si ritrovano a dovere analizzare centinaia di test, a discapito dell’esecuzione su persone che ne hanno realmente bisogno”, ha sottolineato l’esperto.

Ciccozzi/ “Medicina territorio da riformare o prossima pandemia saremo messi peggio”

Quando serve tampone rapido e molecolare? Il chiarimento dell’esperto

Il microbiologo Pierangelo Clerici a Zona Bianca ha chiarito inoltre quando serve il tampone rapido e quando il molecolare per coloro che ne hanno necessità per terminare il periodo di isolamento dettato dalla positività al Covid-19 oppure da un contatto con un positivo: “Uscire dalla quarantena col rapido ha senso se il paziente è stato sempre asintomatico nel lungo periodo, ma se ha manifestato i sintomi è indispensabile il molecolare”.

L’esperto, in tal senso, ha parlato delle differenze tra i diversi tipi di test: “Il tampone molecolare è affidabile al 99,9%, per cui non sbagliano praticamente mai. Il tampone rapido invece ha una accuratezza che oscilla tra il 60% e l’80%. Abbiamo per questo motivo persone che albergano il virus nel proprio apparato respiratorio ma che continuano a circolare, convinte di essere negative”, ha detto. Infine, bocciatura per quelli fai da te: “C’è il rischio che non vengano eseguiti correttamente, in quanto la persona che lo fa evita di andare a fondo, magari temendo di farsi male”.

Garattini: “Presto per dire che covid è finito”/ “Assembramenti a Milano scandalosi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA