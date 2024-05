Quando si esibisce Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024?/ Scaletta seconda semifinale

Cresce l’attesa per il grande spettacolo dell’Eurovision Song Contest 2024 al via da questa sera con la prima semifinale. Come da tradizione, prima del gran finale dell’11 maggio saranno due gli appuntamenti preliminari dove solo alcuni Paesi meritevoli potranno accedere grazie al sistema di votazione. Ma quando si esibisce Angelina Mango? Questa è forse la domanda fulcro per gli appassionati italiani e scopriamo dunque in quali occasioni e momenti potremo apprezzare “La noia”.

Per scoprire quando si esibisce Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024 basta guardare proprio alla scaletta della seconda semifinale. Per la finale è infatti assodata la sua partecipazione in quanto rappresentante dell’Italia,inclusa nei 5 Paesi che di diritto superano le fasi preliminari. Si tratta di una novità rispetto alle precedenti edizioni dato che, prima di quest’anno, gli artisti in rappresentanza dei big five avevano spazio unicamente in vista della finale. Stando alla scaletta della seconda semifinale, Angelina Mango sarà la sedicesima cantante ad esibirsi.

Eurovision Song Contest 2024, la scaletta della seconda semifinale 9 maggio

Ora che sappiamo quando si esibirà Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024, non resta che preparare il tifo per quello che sarà l’appuntamento più importante ovvero la finale prevista per 11 maggio. Prima di arrivare a quel giorno, fondamentali saranno le due serate dedicate alle semifinali: la prima questa sera – 7 maggio – la seconda tra due giorni, ovvero il 9 maggio. Andiamo dunque a scoprire quale sarà la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024.

1- Malta, Sarah Bonnici con “Loop”

2- Albania, BESA con “Titan”

3- Grecia, Martina Satti con “Zari”

4- Svizzera, Nemo con “The code”

5- Repubblica Ceca, Aiko con “Pedestal”

6- Francia, Slimane con “Mon Amour”

7- Austria, Kaleen con “We will rave”

8- Danimarca, SABA con “Sand”

9- Armenia, LADANIVA con “Jako”

10- Lettonia, Dons con “Hollow”

11- Spagna, Nebulossa con “Zorra”

12- San Marino, MEGARA con “11:11”

13- Georia, Nutsa Nuzaladze con “Firefighter”

14- Belgio, Mustii con “Before the party’s over”

15- Estonia, 5MINUST x Puuluup con “Narkootikumidest ei tea me”

16- Italia, Angelina Mango con “La noia”

17- Israele, Eden Golan con “Hurricane”

18- Norvegia, Gate con “Ulveham

19- Paesi Bassi, Joost Klein con “Europapa”

