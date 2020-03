Quando si gioca Juventus Inter?/ Il recupero della 26ma giornata

Manca solo l’ufficialità che arriverà nella giornata di martedì, ma è arrivata l’intesa raggiunta da Figc e Lega e portata nel consiglio straordinario di Lega, tenutosi nel pomeriggio dopo l’emergenza del coronavirus e le relative polemiche. Il big match Juventus-Inter e le altre 5 partite rinviate nello scorso weekend saranno recuperate nel prossimo fine settimana, con scivolamento delle altre giornate di Serie A, con inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio, in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio. Dunque questo, nel dettaglio, il calendario delle partite della ventiseiesima giornata della massima serie giornata che erano state rinviate: sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45). Nel fine settimana successivo si giocherebbe così la 27^ giornata: venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45), domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45).

LEGA PRO, IL PROGRAMMA DEI RECUPERI

Con un comunicato la Lega Pro ha invece stabilito il rinvio anche della prossima giornata, l’undicesima, dei giorni A e B in programma nel prossimo weekend. Come si legge dal comunicato ufficiale: “La Lega Pro, preso atto del DPCM del 1 marzo 2020 e delle comunicazioni delle autorità competenti, ha disposto il rinvio delle gare dell’11^ giornata del Campionato Serie C dei gironi A e B in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020 e della gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l’11 marzo p.v.” Per i gironi A e B (il girone C finora è riuscito a proseguire regolarmente senza saltare neanche un turno) sono già state stabilite le date dei recuperi per tutte le giornate fin qui rinviate, come si legge nello stesso comunicato: “Da ultimo, al fine di rendere meno gravosa possibile per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle nostre società la migliore gestione possibile dei prossimi turni e recuperi di campionato, sono state programmate sin d’ora le date dei recuperi:

11 marzo 2020 – recupero gare 8^ giornata Campionato Serie C gironi A e B

18 marzo 2020 – recupero gare 9^ giornata Campionato Serie C gironi A e B

1 aprile 2020 – recupero gare 10^ giornata Campionato Serie C gironi A e B

8 aprile 2020 – gara di andata Coppa Italia Serie C

15 aprile 2020 – recupero gare 11^ giornata Campionato Serie C gironi A e B

22 aprile 2020 – gara di ritorno Coppa Italia Serie C



