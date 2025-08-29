Quando ci saranno le prossime registrazioni di Uomini e Donne? Annunciate le date e le prime anticipazioni delle puntate

Il 26 e 27 agosto sono finalmente andate in scena le prime registrazioni di Uomini e Donne. Maria De Filippi è tornata in studio affiancata dagli storici opinionisti per dare il via alla nuova edizione del dating show, durante la quale non sono mancate sorprese. Sono stati presentati i due primi tronisti – Flavio Ubirti e Cristiana Anania -, e c’è stato il ritorno del parterre Over, tra volti storici e novità. Ma cosa accadrà nelle prossime registrazioni e, soprattutto, quali sono le prossime date in cui si registrerà?

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, Uomini e Donne torna la prossima settimana per una nuova doppia registrazione. In particolare, la terza e quarta registrazione di questa nuova stagione sono previste per martedì 2 e mercoledì 3 settembre, sempre di pomeriggio.

Uomini e Donne, cosa accadrà nelle prossime registrazioni? Atteso il ritorno di due coppie amatissime

Il che vuol dire che per le anticipazioni bisognerà attendere in serata, tra le 19 e le 20 circa, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. In studio torneranno i due nuovi tronisti, e scopriremo con chi hanno deciso di fare le nuove esterne. Al momento, non è previsto l’annuncio di altri tronisti, che probabilmente arriverà durante lo speciale dedicato alle coppie di Uomini e Donne, che dovrebbe essere registrato durante la seconda settimana di settembre. Il che vuol dire che ci sarà ampio spazio, nelle due prossime registrazioni, per il trono Over ma anche per alcuni ritorni. Potrebbero fare capolino in studio le coppie del trono Classico che sono nate nella scorsa edizione: Gianmarco Steri con Cristina Ferrara, e Martina De Ioannon con Ciro Solimeno. Un momento che è attesissimo dal pubblico di Uomini e Donne, così come sono attese tutte le novità sui progetti delle due coppie.

