QUANDO SI SA CHI VINCE LE ELEZIONI USA 2024, COSA SUCCEDE DOPO IL VOTO

La “macchina” per le Elezioni Usa 2024 è così complessa che tra le prime domande che ci si pone ci sono quelle su quando si sa chi vince tra Kamala Harris e Donald Trump e cosa succede dopo il voto. Del resto, le incognite non sono poche, tra rischio riconteggi, peso dei Grandi Elettori… Una volta chiusi i seggi, inizierà lo spoglio dei voti, quindi il personale dovrà occuparsi dello scrutinio delle schede. Ciò vuol dire che i primi risultati non saranno ufficiali, anzi potrebbero differire rispetto a quelli finali e definitivi. Potrebbero poi esserci delle controversie, non a caso un’antica legge del 1877 consente agli Stati di risolverle entro 5 settimane dal termine delle elezioni.

Di conseguenza, ci sarà tempo fino all’11 dicembre, anche perché il 17 è prevista la riunione dei membri del Collegio Elettorale. La procedura prevede che poi il 6 gennaio del nuovo anno i voti vengano conteggiati ufficialmente nel corso di una sessione congiunta al Congresso, quindi sarà il presidente del Senato a comunicare ufficialmente i risultati definitivi delle Elezioni Usa 2024. Il cronoprogramma prevede che il nuovo presidente degli Stati Uniti possa insediarsi alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025, il cosiddetto Giorno dell’Inaugurazione, avviando così il mandato di quattro anni.

I PRIMI RISULTATI ELEZIONI USA 2024 CON I DECISION DESK

I risultati delle Elezioni Usa 2024 saranno incerti anche perché non c’è un sistema di conteggio dei voti centralizzato, quindi non ci si può aspettare un annuncio rapido del vincitore. Le presidenziali sono gestite, infatti, a livello statale, in alcuni casi di contea, quindi i voti dei singoli seggi vengono contati, poi comunicati alla commissione elettorale statale che li convalida e trasferisce al Congresso, dove vengono aperti, ricontati e certificati, per poi certificare l’esito a gennaio.

Dunque, la procedura richiede mesi, ma comunque non mancheranno i “decision desk” per avere un’idea del vincitore nella notte delle elezioni. Per tantissimi anni il compito è stato ricoperto dall’Associated Press, a cui poi hanno fatto compagnia Fox, CNN, CBS, NBC e ABC. Tra i decision desk più affidabili c’è Fox News, anche perché non ha legami con la gestione dell’emittente. Ma comunque si tratta di dichiarazioni, nulla di ufficiale.

RISULTATI ELEZIONI USA 2024, ORARIO PRIME INDICAZIONI

Considerando che alle ore 23 chiuderanno i seggi a New York, quindi quando in Italia saranno le 5 del giorno dopo, di notte potremo avere prime indicazioni sui risultati delle Elezioni Usa 2024 e sapere chi ha vinto. Il problema è che non dovrebbe esserci una vittoria netta per Donald Trump o Kamala Harris, quindi è improbabile avere un responso rapido, come invece avvenne 12 anni fa con la vittoria di Obama, che venne annunciata alle ore 23:48 americane. Lo scenario più verosimile è quello del 2000, con il risultato della sfida tra Bush e Gore che emerse a dicembre e fu caratterizzato da una battaglia di ricorsi.

ELEZIONI USA 2024, IL PESO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

C’è un’altra variabile da tener presente quando si tratta di capire quando si sa chi vince le Elezioni Usa 2024 e cosa succede dopo il voto. Da quattro anni la gran parte degli elettori americani vota per corrispondenza. Nel 2020 c’era la pandemia a trainare questa modalità, infatti 7 elettori su 10 preferirono votare così. Il dato è poi sceso, ma il trend comunque è consolidato. Ci sono però Stati dove il conteggio dei voti per corrispondenza inizia solo quando termina lo spoglio dei voti di persona. Questo è il caso di Michigan, Pennsylvania, Georgia e Wisconsin. Di conseguenza, alcuni risultati arriveranno tardi e sono pure legati a stati chiave…

Bisogna tener anche conto del fatto che le commissioni elettorali possono fermare lo spoglio se emergono testimoni di brogli nei seggi. In tal caso, il risultato non viene fornito subito, ma anche nei giorni successivi, visto che una delle due parti in ballo potrebbe contestare la decisione e interpellare un tribunale amministrativo elettorale, arrivando eventualmente anche alla Corte Suprema. Tutto ciò fa ben intendere quanto la procedura possa allungarsi. Dunque, per avere i risultati delle Elezioni Usa 2024 deve filare tutto liscio e non deve essere bloccato alcun conteggio, inoltre dovrebbero esserci margini netti, altrimenti bisognerà attendere diverse ore e senza poter contare su una tempestiva ufficialità.