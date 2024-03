QUANDO SI SPOSANO CECILIA RODRIGUEZ IGNAZIO MOSER?/ A Verissimo data del matrimonio e Belen Rodriguez…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano il 30 giugno 2024! L’annuncio a Verissimo

Dopo sette anni d’amore Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di fare il grande passo ed hanno scelto di svelare la data del matrimonio nella puntata di oggi, sabato 9 marzo 2024 di Verissimo. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, infatti Cecilia ed Ignazio ha annunciato che si sposano il 30 giugno 2024. “Non avrei pensato di sposarmi di domenica ma c’era solo quella data disponibile.” ha ammesso Cecilia che poi ha aggiunto: “Giorni di festeggiamenti? Il giorno prima con le nostre famiglie soltanto, il giorno dopo con tutti i nostri amici, circa 200 invitati.”

FRANCESCO MOSER E CARLA MERZ, CHI SONO I GENITORI DI IGNAZIO MOSER/ Piange a Verissimo: "Mamma è la mia fonte

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo hanno dato spazio poi ai dettagli sulla cerimonia. Abito rigorasamente bianco per lei che poi ha aggiunto che a starle vicino ci sarà una persona per lei molto speciale: “Belen Rodriguez farà la mia damigella d’onore come ho fatto io al suo matrimonio. Le ho affidato questo ruolo perché se lo merita” e poi ha aggiunto che lei cercherà di calmare ansia e tensione. Santiago porterà gli anelli mentre il fratello Jeremias Rodriguez che ha vissuto direttamente la nascita di questo amore all’interno del Grande Fratello sarà il Testimone di nozze.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Abbiamo deciso la data"/ Ecco il luogo dell'evento

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno ripercorso le tappe di questa storia d’amore. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e da allora è stato colpo di fulmine. La sorella di Belen per il ciclista ha lasciato in diretta il suo fidanzato storico Francesco Monte. All’epoca si è attirata molte critiche ma poi il tempo le ha dato ragione ed infatti dopo un fidanzamento lungo sette anni i due sono pronti a sposarsi. Ed adesso c’è anche la data del matrimonio: 30 giugno 2024.

(Agg. di Liliana Morreale)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, matrimonio vicino/ "Ultimo San Valentino da fidanzati": la dedica d'amore

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: matrimonio sempre più vicino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi? La celebre coppia è pronta al grande passo del matrimonio. La sorella di Belen è alla ricerca dell’abito! Proprio così: la proposta di matrimonio è arrivata il 31 ottobre 2022 a cinque anni esatti di distanza dal loro primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip. Da allora Cecilia e Ignazio non si sono più lasciati; anzi il loro amore è cresciuto sempre di più ed oggi la coppia è pronta a celebrarlo con il tanto atteso matrimonio. Dopo una serie di rinvii, i due sono pronti a celebrare il loro amore con la showgirl che è alle prese con la scelta dell’abito da sposa. Proprio Cecilia sui social ha mostrato i fan con diverse Instagram Stories di essere andata nel quartier generale di Atelier Emé a Verona per scegliere l’abito.

Una scelta non facile, ma ad accompagnarla in questo momento il suo team. Grande assente la tanto amata mamma Veronica Cozzani. “Oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto provo nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica è il mio tutto” ha scritto la 33enne.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è il momento della scelta dell’abito

“Sento sempre più vicino quel giorno, allora nel vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato, mi ha fatto emozionare” – ha detto Cecilia Rodriguez parlando del giorno del matrimonio con il suo Ignazio Moser. Il grande giorno è sempre più vicino e la celebre coppia, nata nel reality show Grande Fratello, potrebbe presto svelare la data delle nozze. Intanto Cecilia è alle prese con la scelta dell’abito da sposa e continua ad aggiornare i fan con post e Instagram Stories. “Questa è la seconda prova. Il primo c’è, ora bisogna capire se saranno uno, due o tre” ha detto la showgirl che sulla presunta data si è lasciata scappare che il matrimonio si celebrerà nel mese di giugno alla presenza di famigliari ed amici.

“Non siamo pochi, ma saranno tutte persone che fanno parte della nostra vita” – ha detto la Rodriguez che in passato dalle pagine del settimanale Chi aveva dichiarato – “per la data aspettiamo sua zia, a ottobre era impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l’anno prossimo, in primavera. E poi ci vivremo per tutta la vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA