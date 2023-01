Quando si sposano Luì e Sofì?/ “Matrimonio? Aspettativa altissima da chi ci segue”

Luì e Sofì dei Me contro te presto sposi?

Luì e Sofì, Luigi Calamagna e Sofia Scalia, dei Me contro te presto sposi. Proprio così, il duo di youtuber prossimamente diventeranno marito e moglie. A confermarlo sono stati i diretti interessati che hanno confermato la volontà di sposarsi, anche se al momento non c’è ancora la data. “Qualcuno ha fatto dei ragionamenti sulla nostra storia d’amore e ha pensato che, visto che quest’anno facciamo 10 anni di fidanzamento e che il nostro anniversario è il 26 dicembre, la nostra data del matrimonio potrebbe essere il 26 dicembre 2022. In realtà non l’abbiamo detto noi. Questa persona ha avuto una bella idea, però, in così poco tempo non si può organizzare un matrimonio” – hanno dichiarato entrambi.

Quindi quando sarà il matrimonio dei Me contro te? “La data non c’è a causa dei problemi che ci sono stati con il virus. In più l’organizzazione richiederà tantissimo tempo, perché abbiamo intenzione di fare qualcosa di super wow dove potrete partecipare anche voi” – hanno comunicato due star di Youtube amatissime dai bambini.

Luì e Sofì dei Me contro te: il primo incontro

Il matrimonio di Luì e Sofì dei Me contro te è nell’aria, ma non è ancora stata comunicata la data ufficiale da parte dell’amatissimo duo di youtuber. “Non sarà una cosa da poco. C’è un’aspettativa altissima da parte di chi ci segue, vorrebbero tutti assistere all’evento. Dobbiamo trovare un modo per accontentarli e goderci una giornata per noi emozionante” – sono state le parole del duo dalle pagine del settimanale Oggi.

L’amore tra i due è stato quasi immediato da parte di Luigi Calamagna che ha raccontaot: “mi sono innamorato e l’ho corteggiata subito, senza quasi conoscerla. E non è stato un fuoco fatuo: oggi ci guardiamo e sappiamo già che cosa stiamo pensando. E immaginarci divisi non è qualcosa che mettiamo nel conto, perché ci viene una fitta di vuoto cosmico, improvviso”. Nel 2012 l’incontro a casa del cugino di Sofia: “la prima volta che l’ho visto ho pensato che fosse carino e dolce. Era vestito malissimo, di verde e arancione. Il 26 dicembre è stato l’inizio della nostra storia d’amore con il primo bacio. E’ una storia bellissima. Noi ci divertiamo un sacco insieme. Siamo molti fortunati a fare tutte le cose insieme, perché possiamo condividere tante esperienze”

