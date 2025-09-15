Quando si sposano Valentina e Antonio di Temptation Island 2025? La proposta di matrimonio era arrivata al falò da parte di lui

Dopo la fine di Temptation Island ormai due mesi fa, per la prima volta tutti i telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso in attesa di scoprire cosa sia successo alle coppie protagoniste. Per la prima volta, dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia, i telespettatori non sono riusciti a scoprirne di più dai social: ai protagonisti è stato infatti vietato di condividere immagini e post dopo la fine del programma, in attesa di una puntata speciale che andrà in onda questa sera e che darà qualche info in più su quanto accaduto alle loro storie d’amore. Ad esempio, una delle cose che in tanti si chiedono, è: quando si sposano Valentina e Antonio di Temptation Island 2025?

I due, lo possiamo dire con certezza, sono stati i protagonisti assoluti dello show di Filippo Bisciglia: Antonio, con i suoi modi di dire e spesso le sue esagerazioni, ha intrattenuto i telespettatori incollati allo schermo e la proposta di matrimonio finale era stata una sorpresa per tanti. Probabilmente nessuno, infatti, si aspettava quel “M vuo’ sposà?” finale. Eppure, la proposta è arrivata e oggi c’è grande attesa per scoprire qualcosa in più sulla data delle nozze.

Quando si sposano Valentina e Antonio di Temptation Island 2025? La confessione sulla data

A un mese di distanza dalla fine del programma, Valentina e Antonio di Temptation Island 2025 hanno rivelato di avere già in mente una data per le nozze. Si tratta molto probabilmente di una data speciale per loro due, che però la coppia non ha reso nota. Possibile che si tratti di un giorno d’estate: in tanti, infatti, preferiscono sposarsi con la bella stagione. Chissà, allora, che la scelta non ricada sull’estate del 2026. Secondo altre indiscrezioni, invece, il matrimonio tra Valentina e Antonio potrebbere essere celebrato prima, magari a settembre. Ad accompagnare la consacrazione dell’amore tra Antonio e Valentina inoltre stando alle ultime indiscrezioni sarà un volto noto di Temptation: i due, infatti, avrebbero deciso di affidare un ruolo speciale a Rosario. L’ex fidanzato di Lucia dovrebbe essere il testimone di nozze di Antonio, che ha legato molto con lui all’interno dello show.