Quando sono i funerali di Gigi Riva?/ Le esequie a Bonaria, domani 24 gennaio

Funerali Gigi Riva: le esequie a Bonaria e due giorni di lutto cittadino a Cagliari

Come si fa a spiegare la scomparsa di un pezzo di storia sportiva targata italia; non saranno mai abbastanza le parole per salutare Gigi Riva, scomparso ieri all’età di 79 anni. Bandiera del Cagliari, della nazionale e capo delegazione nell’ultima vittoria ai Mondiali nel 2006. Il cordoglio è iniziato ieri appena ricevuta la notizia con amici e colleghi che si sono uniti nel dedicare un ultimo pensiero, commosso, al grande ‘Rombo di tuono’.

I funerali di Gigi Riva saranno l’ultima occasione per salutare un uomo che ha scritto la storia del calcio italiano, prima da protagonista e poi dal punto di vista gestionale. Questa mattina – come riporta La Repubblica – la salma dell’ex attaccante è arrivata presso lo stadio di Cagliari per un toccante saluto da parte di tifosi e appassionati. L’amministrazione del capoluogo sardo ha inoltre diramato il lutto cittadino per ben due giorni; da oggi fino a domani che sarà appunto il giorno dedicato all’ultimo saluto per Gigi Riva.

Funerali Gigi Riva: domani 24 gennaio l’ultimo saluto per il grande ‘Rombo di tuono’

I funerali di Gigi Riva – riporta l’Ansa – si terranno domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 16:00 presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Per le esequie dell’ex calciatore si uniranno uomini di sport, appassionati, ma sicuramente anche personalità istituzionali data la rilevanza del lutto, della perdita. ‘Rombo di tuono’ sarà sempre manifesto di un calcio nostalgico, di valori sempre più sbiaditi ma che nei tempi che furono hanno regalato emozioni uniche, irripetibili.

In attesa del funerale di Gigi Riva – previsto per domani alle ore 16:00 – anche la squadra del Cagliari, con mister Claudio Ranieri e il presidente Tommaso Giulini, si sono recati presso la camera ardente per omaggiare il grande campione azzurro. Emblematiche le parole di Pavoletti, riportate dall’Ansa. “Abbiamo perso il più grande attaccante di tutti i tempi. Tutti i tifosi italiani ameranno sempre Gigi Riva… Un esempio fuori e dentro al campo, un uomo di principi. Quello che ha dimostrato per questa terra non lo ha fatto mai nessuno”.











