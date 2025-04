LA DATA DEI FUNERALI DI PAPA FRANCESCO SARÀ RESA NOTA MARTEDÌ DURANTE LA CONGREGAZIONE DEI CARDINALI

Occorrerà attendere la mattina di oggi, martedì 22 aprile 2025, per conoscere la data esatta dei funerali di Papa Francesco, l’ultimo saluto terreno al Pontefice in carica negli ultimi 12 anni al Soglio Petrino: sarà infatti la Congregazione dei Cardinali, convocata per l’appunto domani mattina, a determinare la data esatta della cerimonia funebre (e chi la celebrerà, con probabile presenza del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin).

Vi è però un range definito dalle regole canoniche della Santa Sede che restringe il campo delle ipotesi su quando la Capitale sarà “invasa” dai fedeli da ogni parte del mondo: l’esposizione della salma di Papa Francesco è prevista dalla mattina di mercoledì 23 aprile in Basilica di San Pietro e dovrebbe sostare per massimo 3 giorni, per poter ricevere i saluti e il commiato del popolo cristiano in processione.

Secondo le norme definite dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis – il testo che definisce le regole sulla morte di un Papa, recentemente modificato tra l’altro dallo stesso Bergoglio – spiega che i funerali debbano avvenire tra il quarto e il sesto giorno dalla morte del Pontefice.

ECCO TUTTE LE IPOTESI DATE FUNERALI PAPA FRANCESCO E CONCLAVE

Tra venerdì 25, sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 potrebbe dunque esserci la data esatta dei funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma: la decisione ultima spetta comunque ai cardinali ma non vi dovrebbero essere particolari deroghe alle norme già stabilite dalla Santa Sede. Per quanto riguarda invece il Conclave anche qui le norme in Vaticano definiscono un periodo massimo di 20 giorni dal decesso del Papa, dunque attorno al 10 maggio potrebbero essere convocato i cardinali elettori per iniziare le prime votazioni.

