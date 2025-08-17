Quando sono i funerali di Pippo Baudo? L'ultimo addio al conduttore tv amato da tutta Italia arriverà mercoledì, nella sua Sicilia: ecco data e orario
Addio a Pippo Baudo, il re della televisione italiana. Il conduttore si è spento ieri, 16 agosto 2025, a Roma, al Campus Biomedico, dove era ricoverato. La notizia è arrivata un po’ a sorpresa: il pubblico, infatti, non era a conoscenza dell’aggravarsi delle condizioni di salute del conduttore, volto amatissimo da tutta Italia. Diversi colleghi e amici hanno invece rivelato di aver avuto sentore di un aggravarsi della sua salute, non avendo ricevuto risposte alle chiamate e ai messaggi dell’ultimo mese.
Dopo la notizia della morte di Pippo Baudo, arrivata dai familiari, enorme il grido di dolore che si è sollevato nel pubblico. Baudo era infatti un volto amatissimo da tutti gli italiani, in grado di entrare nelle case da più di cinquant’anni, con garbo, educazione e delicatezza. Un lutto vero e proprio per milioni di famiglie che attendono ora di dargli l’ultimo saluto, come faranno gli amici più cari e la famiglia. Ma quando sono i funerali di Pippo Baudo?
Forse un po’ a sorpresa, i funerali di Pippo Baudo non si terranno a Roma, dove ha vissuto per tantissimi anni della sua lunghissima carriera. L’ultimo saluto al conduttore televisivo arriverà infatti in Sicilia, la sua terra d’origine alla quale Baudo è sempre rimasto molto legato nonostante lo straordinario successo avuto.
Quando sono i funerali di Pippo Baudo: ecco quando e dove
Oggi, 17 agosto, telespettatori, fan e amici potranno salutare Pippo Baudo nella camera ardente del Policlinico Campus Biomedico di Roma. L’apertura al pubblico è arrivata alle 11 di oggi. I funerali di Pippo Baudo si terranno però in Sicilia, nella sua amatissima isola, dove il conduttore ha deciso di tornare per il suo eterno riposo.
L’ultimo saluto arriverà infatti mercoledì 20 agosto a Militello, in provincia di Catania, paese da dove Pippo Baudo era partito e poi arrivato a Roma per fare tv. Dunque, amici, parenti e persone a lui più care arriveranno proprio a Catania nella giornata di mercoledì per salutare per l’ultima volta Pippo Baudo.