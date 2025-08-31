Quando si registrano le nuove puntate di Uomini e Donne? Ecco il calendario aggiornato e tutte le anticipazioni bollenti.

Registrazioni Uomini e Donne, le prossime date

Manca davvero poco al consueto ritorno di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi che ci tiene compagnia per ben tre stagioni all’anno. In attesa dell’inaugurazione della nuova stagione, i fan si fanno la domanda delle domande: “Quando sono le nuove registrazioni di Uomini e Donne?“. E oggi vi sveliamo le date. Dopo l’esordio di lunedì 25 agosto 2025 con le prime scottanti rivelazioni di questa edizione che ha inizio il 22 settembre, Lorenzo Pugnaloni ha indicato le prossime date delle riprese.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne: "Mancano due nomi"/ Chi sono e perché non sono stati ancora annunciati

L’esperto di gossip ha scritto che le registrazioni avverranno lunedì 1 e martedì 2 settembre, senza rivelare altri dettagli, ma molto probabilmente si terranno nel pomeriggio come spesso accade. Durante le prime riprese vengono presentati i nuovi tronisti Cristiana Anania e Flavio Ubirti (ne abbiamo parlato qui) e verranno ospitati in studio i concorrenti di Temptation Island per raccontare come sono evolute le loro storie d’amore dopo il reality condotto da Filippo Bisciglia. A tal proposito, c’è grande attesa per scoprire davvero tutte le novità sulle coppie, soprattutto tra Sonia B e Simone, che aspettano un figlio e Valerio e Ary. Questi ultimi si saranno messi insieme?

Temptation Island, in arrivo uno speciale su Canale 5: quando andrà in onda/ Ecco cosa si vedrà

Registrazioni Uomini e Donne, i primi spoiler e ipotesi su Trono Classico e Trono Over

La macchina Mediaset non si ferma mai, ma proprio mai! Anche in estate Maria De Filippi e il suo team sono impegnati con Temptation Island e appena dopo a programmare tutto per Uomini e Donne. A far discutere parecchio è stata la scelta del tronista Flavio Ubirti, tentatore dell’ultima edizione che aveva conquistato il cuore degli spettatori per la sua bellezza e pacatezza. Allo stesso tempo i fan del programma di Queen Mary non hanno apprezzato che la decisione sia ricaduta ancora una volta su un personaggio già abbastanza noto, e tramite i commenti, si evince che avrebbero gradito di più qualcuno di sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Marco Carta: “Maria De Filippi mi disse: ‘Abbiamo sbagliato’...”/ E su Pippo Baudo svela: “Dopo Sanremo…”

Ma le sorprese non finiscono qui. Si attendono con ansia colpi di scena come la presunta partecipazione a Uomini e Donne di Denise di Temptation Island, mentre si spera che Sarah Esposito diventi a sua volta una tronista. Riguardo al Trono Over, invece, si hanno poche certezze se non la presenza di Gemma Galgani e di qualche vecchio volto, ma i fan aspettano un trono bis di Ida Platano dopo mesi di silenzio.