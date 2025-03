Quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne? Svelate le date

Continua a macinare ascolti record il dating show di Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Le vicende dei tronisti e corteggiatori del Trono Classico e di dame e cavalieri del Trono Over continuano ad appassionare il pubblico a casa anche grazie ai commenti puntuali e pungenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Per sapere con esattezza, tuttavia, le anticipazioni Uomini e Donne delle prossime puntate è necessario attendere le quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne?

A svelare quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne ci ha pensato il sempre attento Lorenzo Pugnaloni nel suo nuovo sito Lollo Magazine. Stando a quanto riporta il sito, infatti, le nuove puntate del dating show si registreranno lunedì 17 marzo e martedì 18 marzo 2025. In serata gli esperti del programma nelle loro pagine Instagram sveleranno cos’è successo e forniranno le anticipazioni. Va sottolineato, inoltre, che non si tratta di registrazioni qualsiasi perché ci sarà il confronto tra il tronista Gianmarco Steri e Francesca Polizzi dopo che la corteggiatrice ha abbandonato lo studio perché infastidita da alcune dichiarazioni del 28enne romano.

Anticipazioni Uomini e Donne prossime registrazioni del 17 e 18 marzo 2025: confronto tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi

Svelato quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne si terranno lunedì 17 marzo e martedì 18 marzo e grande spazio avrà il Trono di Gianmarco Steri che sta iniziando a prendere forma proprio in quest’ultimi giorni. Il giovane, dopo aver eliminato Liane Arias, sta continuando la conoscenza con Cristina Ferrana, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Con quest’ultima però durante le ultime registrazioni ci sono state delle tensioni. Dopo due esterne totalmente in sintonia ed a gonfie vele, in cui è scattato persino un bacio, Gianmarco ha rivelato di essere attratto fisicamente da Cristina Ferrara. A questo punto Francesca ha abbandonato lo studio ma a sorpresa Gianmarco non si è alzato per andare da lei dicendo che non ha voglia di rincorrere nessuno. Insomma i due anche per orgoglio sono in fase di stallo come si evolverà la loro situazione?