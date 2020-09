Quando sono spogli e risultati?/ Elezioni Regionali, Referendum 2020: orari scrutini

Quando saranno disponibili i risultati delle Elezioni 2020? Non si vota solo per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma anche per le Elezioni Regionali e Comunali, mentre in Sardegna e Veneto sono in corso pure le Suppletive per il Senato. In questo “marasma” elettorale, è allora bene fare chiarezza sul calendario previsto per lo spoglio. Le operazioni cominceranno alle ore 15 di domani, lunedì 21 settembre 2020. Una volta completate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio relativo alle Elezioni Politiche Suppletive in Sardegna e Veneto. Nel resto d’Italia invece si comincerà subito con lo spoglio per il referendum confermativo. Una volta terminati questi scrutini si passerà, senza interruzione, a quelli relativi alle elezioni regionali, dove ovviamente sono fissate. Discorso diverso invece per le Elezioni Amministrative 2020. In questo caso lo scrutinio comincerà dalle ore 9 di martedì 22 settembre, dando la precedenza a quelle comunali e poi a quelle circoscrizionali.

QUANDO C’È SPOGLIO ELEZIONI 2020 E COME SEGUIRLO

A chiarire la tempistica è il Ministero dell’Interno, che nei giorni scorsi ha diffuso un comunicato ufficiale per definire quanto riguarda gli scrutini per le Elezioni 2020. In attesa dei risultati definitivi, saranno diffusi i primi exit poll e le prime proiezioni sulle competizioni elettorali che come sempre seguiamo in diretta e in tempo reale su IlSussidiario.net. A partire dalle 14.15 su La7 è in programma la “Maratona elettorale” con Enrico Mentana. Dopo una pausa dalle 20.30, ripartirà dalle 21.15 fino a notte fonda. In quest’occasione verranno trasmessi i risultati delle proiezioni elaborate da Swg. Invece sulla Rai dalle 15 saranno trasmesse le stime tramite il Consorzio Opinio Italia. Dalle 17.30-45 sono previste le proiezioni per le Regionali. Invece da martedì dalle ore 9.45-10 è in programma la trasmissione delle proiezioni per le Comunali per i 10 capoluoghi di provincia coinvolti nella tornata elettorale.



