Quando sono stati scritti i Vangeli?/ Manoscritti risalenti al I secolo d.C

Quando sono stati scritti i Vangeli?

I Vangeli sono le fonti cristiane più antiche e meglio documentate per numero dei manoscritti o codici risaliti al I secolo d.C. Questi manoscritti sono esclusi dal canone Il pastore di Erma e sono composti da quattro libri del Nuovo Testamento. Si tratta di manoscritti non scritti da Gesù, visto che non ha lasciato nulla di scritto. La parola Vangelo, dal greco evanghélion, significa proprio “buona notizia”. Ma cosa raccontano questi manoscritti? All’interno dei Vangeli c’è la vita di Gesù: la sua nascita e infanzia a Nazaret, i suoi insegnamenti fatti di incontri, discorsi, parabole e miracoli fino al momento della sua passione, morte e risurrezione. Non solo, all’interno dei manoscritti sono raccontate anche le apparizioni e l’ascensione al cielo.

I quattro Vangeli sono scritti dagli Evangelisti che hanno fatto un ritratto personale di Gesù, scrivendo ciò che ritenevano più importante. Gli Evangelisti sono: Marco, discepolo dell’apostolo Pietro (65 d.C.); Matteo, apostolo (70 d.C.); Luca, apostolo (80 d.C.); Giovanni, discepolo dell’apostolo Paolo (100 d.C.).

I Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni: chi fu il primo a scriverli?

Il primo a scrivere i Vangeli è stato Marco, discepolo dell’apostolo Pietro. L’Evangelista decise di scrivere il primo Vangelo in quanto morendo i discepoli, i primi testimoni oculari della missione di Gesù, era necessario integrare e raccontare tutti gli insegnamenti del Cristi. Successivamente questa necessità spinse anche Matteo e Luca a comporre gli altri Vangeli partendo proprio dal materiale di Marco, ma anche da quello che non aveva inserito.

Infine c’è Il Vangelo di Giovanni che si differenzia completamente dagli altri. La struttura di tutti e quattro i Vangeli è pressoché uguale: c’è un proemio, l Battista, battesimo e tentazione di Gesù), un corpo, l’azione di Gesù in Galilea e nei dintorni, il viaggio verso Gerusalemme, anche se in Giovanni si parla di più viaggi fino all’annuncio della sua passione e infine l’epilogo in cui c’è la passione, morte e scoperta della tomba vuota.

