Quando torna estrazione SiVinceTutto Superenalotto/ Modifiche concorsi: le nuove date

Quando torna l’estrazione di SiVinceTutto? Il concorso speciale del Superenalotto ha subito delle modifiche nel calendario a causa delle festività natalizie. Questo vuol dire che oggi, mercoledì 25 dicembre 2019, non è possibile partecipare all’estrazione, perché non è in programma. Sono state comunicate infatti le modifiche per i concorsi in prossimità o durante le feste natalizie dei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Partiamo allora dall’estrazione SiVinceTutto Superenalotto n. 252 di oggi. È stata posticipata a lunedì 30 dicembre 2019. E dunque non solo cambia la settimana, ma anche il giorno: non il tradizionale mercoledì, ma è stato scelto appunto lunedì. Vi anticipiamo che le novità riguardano anche il Capodanno. L’estrazione del concorso di SiVinceTutto Superenalotto n. 201 di mercoledì 1 gennaio 2020 è invece posticipata a mercoledì 8 gennaio. In questo caso è stato rispettato il giorno della settimana di estrazione.

QUANDO TORNA ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NOVITÀ PER GENNAIO 2020

Lo stesso non si può dire della seconda estrazione del nuovo anno. Il concorso n. 202 di SiVinceTutto Superenalotto, prevista mercoledì 8 gennaio 2020, slitta infatti a lunedì 13 gennaio 2020. Queste dunque sono indicazioni importanti per coloro che non vogliono perdere l’occasione di tentare la fortuna. I più furbi, però, possono anche non fissare queste date sul calendario per ricordarsi di giocare al SiVinceTutto Superenalotto. Questo gioco offre infatti la possibilità di partecipare ai concorsi con la giocata in abbonamento. In questo caso dunque non rischierete di perdervi un’estrazione, d’altra parte dovrete ricordarvi di controllare comunque i numeri vincenti. Ma questo non sarà sicuramente un problema, non solo perché ci sono vari strumenti per farlo, a partire dalle applicazioni mobile, ma anche perché è un passaggio imperdibile per scoprire se la propria giocata è quella vincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA