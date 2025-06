Affari Tuoi va ufficialmente in pausa estiva oggi 29 giugno 2025: quando torna in onda, cosa farà Stefano De Martino, concorrenti e molto altro

L’ultima edizione di Affari Tuoi è stata un grandissimo successo. L’addio di Amadeus alla Rai ha portato alla conduzione dello storico format di Rai 1 Stefano De Martino, la cui presenza ha rivoluzionato il programma. La simpatia e il brio del conduttore napoletano sono stati apprezzati dal pubblico italiano, che ha premiato Affari Tuoi con record di ascolti. Ora, però, è tempo di vacanze estive per il game show del preserale di Rai 1, che lascia dunque il posto alla programmazione estiva. Ma quando torna Affari Tuoi 2025 e quali novità porterà la nuova edizione?

Da lunedì 30 giugno 2025, Affari Tuoi con Stefano De Martino è ufficialmente in vacanza per tutto il periodo estivo. Stando a quanto fa sapere Novella 2000, la prossima stagione avrà inizio a settembre e, precisamente, domenica 7.

Affari Tuoi 2025, torna anche Stefano De Martino: chi lo sostituisce fino a settembre

A coloro che si chiedono se con Affari Tuoi tornerà anche Stefano De Martino, la risposta è sì: il conduttore è confermatissimo per la prossima edizione, così come il celebre e misterioso Dottore dall’altra parte della cornetta rossa. I concorrenti che non sono riusciti a giocare fino alla puntata di questa sera torneranno nella prossima edizione, ma coloro che desiderano partecipare potranno inviare la loro candidatura compilando un modulo sul sito www.giocherai.it.

Con la pausa di Affari Tuoi, e in attesa del suo ritorno a settembre, ha il via la programmazione estiva del preserale di Rai 1 che, ovviamente, ritrova l’amato appuntamento con Techetechetè. Parliamo dello show che ripropone al pubblico alcuni dei momenti iconici raccolti nelle teche Rai, appartenenti a programmi TV della rete che hanno fatto la storia e sono diventati, negli anni, iconici.

