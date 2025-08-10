Quando torna in onda La notte nel cuore prossima puntata: c'è la data esatta e anticipazioni drammatiche: Sumru quasi vittima di una violenza

Quando torna in onda La notte nel cuore con la prossima puntata? C’è la data esatta: 31 agosto

Non è mistero per nessuno che Canale 5 punta tutto sulle soap turche. Negli ultimi anni il suo palinsesto è stato invaso dalle storie più diverse provenienti da Ankara, Istambul e Cappadocia. Storie d’amore romantiche e leggere ed altre più turbolente e drammatiche, segreti, intrighi e risvolti inaspettati che tengono i telespettatori con il fiato sospeso. E tra le dizi più di successo c’è anche La notte nel cuore che è stata sospesa la scorsa settimana. Il motivo è intuitivo, visti gli ottimi ascolti la rete ha deciso di ‘preservarla’ mandandola in pausa in periodo complicato come quello estivo per poi farla ritornare all’inizio della prossima stagione televisiva.

Adesso, tuttavia, sono in molti a chiedersi quando torna in onda La notte nel cuore con la prossima puntata e finalmente c’è la data precisa, le vicende di Sumru, dei due figli gemelli Melek e Nuh e di tutti gli altri protagonisti che ruotano attorno a Siyah Kalp torneranno in onda domenica 31 agosto 2025 sempre in prima serata su Canale 5. La puntata con i tre episodi sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. Se da un lato è vero che la pausa della serie tv sarà lunga e che salteranno le puntate di questa sera (10 agosto) ed anche quelle del 17 e del 24 agosto dall’altra c’è la data certa del ritorno in onda, salvo ulteriori cambiamenti di palinsesto. E dunque i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo e ben presto ritornare a godersi le vicende dei proprio beniamini e stando a quanto riportano le anticipazioni i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni La notte nel cuore prossime puntate: dramma per Sumru e verità su Tashin

Dalle anticipazioni La notte nel cuore prossime puntate si scopre che verrà fuori il passato di Tashin e si scoprirà chi è davvero. Tuttavia sarà Sumru ad essere al centro delle trame. Alla donna ne succederò di tutti i colori e nelle prossime puntate rischierà di essere violentata dal suo datore di lavoro, Sumru vittima di un tentativo di stupro riuscirà a difendersi ma nella colluttazione colpirà l’uomo violentemente e quest’ultimo morirà. Per salvarla dall’accusa di omicidio interverranno Nuh e Tashin che occulteranno il cadavere. Tale drammatico episodio, tuttavia, renderà il rapporto tra madre e figlio più disteso…

