Secondo Alberto Dandolo, Mediaset ha deciso la data del ritorno in tv di Striscia la Notizia: ecco chi saranno i conduttori.

La ruota della fortuna di Gerry Scotti continua ad andare in onda nella fascia oraria che è sempre stata occupata da Striscia la Notizia con grandissimo successo. Gli ascolti del game show hanno spinto Mediaset a cambiare le decisioni in corsa puntando su La ruota della fortuna anche per i prossimi mesi e cambiando la collocazione di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, diversamente dagli anni precedenti, non solo non va più in onda dopo il Tg5, ma non è ancora tornato con una nuova edizione.

L’attesa, tuttavia, starebbe per finire perché stando ad un’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo su Oggi, Mediaset avrebbe deciso sia la data del ritorno del tg satirico che la coppia di conduttori a cui sarà affidata la nuova edizione.

La data e i conduttori della nuova edizione di Striscia la Notizia

Stando ai rumors riportati da Alberto Dandolo sul portale del settimanale Oggi, Striscia la Notizia dovrebbe tornare in tv il prossimo 26 novembre. Il tg satirico dovrebbe essere trasmesso in prima serata, probabilmente al termine de La ruota della fortuna che, salvo sorprese, continuerà ad andare in onda ancora per diversi mesi, sempre su canale 5.

Il ritorno in tv di Striscia, inoltre, sempre stando a quello che fa sapere Alberto Dandolo, dovrebbe essere affidato ad una coppia storica di conduttori del tg satirico ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Le puntate in onda dovrebbero essere cinque. Inoltre, pare che lo studio avrà una scenografia totalmente rinnovata. L’attesa, dunque, sta per terminare.