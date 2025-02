Perché Un passo dal cielo 8 non va in onda oggi? Il Festival di Sanremo 2025 stravolge tutto

I tanti telespettatori della fiction di Rai1 con protagonista Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti e Raz Degan dovranno pazientare un po’ per sapere quando torna in onda Un passo dal cielo 8, perché la puntata prevista per oggi, giovedì 13 febbraio 2025 è slittata a giovedì prossimo. Il motivo di tali stravolgimenti di palinsesto è presto detto ed anche abbastanza avvio: la messa in onda del Festival di Sanremo 2025, quest’anno condotto da Carlo Conti affiancato da vari co-conduttori e co-conduttrici tra cui questa sera Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lomborghini.

Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini/ "Mi aiuta a dare il giusto valore alle cose"

Svelato perché non va in onda oggi non resta che ricordare quando torna in onda Un passo dal cielo 8, l’ultima attesissima puntata con il gran finale di stagione è prevista per giovedì 20 febbraio 2025, sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. È possibile seguire gli ultimi due episodi della fiction dei record di Rai1 anche in diretta streaming su Raiplay mentre dopo la messa in onda rimarranno disponibili sia tutte le puntate di questa stagione che anche quelle delle precedenti.

Tradimento anticipazioni turche, prossime puntate/ Segreto choc di Zelis: cosa nasconde la fidanzata di Ozan

Quando torna in onda Un passo dal cielo 8? Anticipazioni ultima puntata: slitta il finale

Svelato quando torna in onda Un passo dal cielo 8 con l’ultima puntata imperdibile, non resta che rivelare delle anticipazioni Un passo dal cielo 8, e soprattutto su come finisce per i vari protagonisti della serie targata Rai. Dalle anticipazioni si scopre che ci sarà grandissima apprensione per Manuela Nappi (Giusy Buscemi) che dopo essere rimasta bloccata in una grotta per giorni, insieme a Nathan ed aver rischiato la vita farà perdere le sue tracce. Manuela scomparirà nel nulla.

Il fratello Vincenzo (Enrico Ianniello) concentrerà tutti i suoi sospetti su Stephen Anderson (Raz Degan), Nathan (Marco Rossetti) invece è convinto che la verità sia tutt’altra e che suo padre sia innocente. Spazio avrà poi anche il caso di cronaca di puntata e la crisi coniugale tra Carolina e Vincenzo. L’attrice Serena Iansiti (Carolina) ha rivelato che il suo personaggio sarà al centro di colpi di testa e follie. Per sapere come finisce Un passo dal cielo 8 non resta che guardare l’ultima puntata in onda il 20 febbraio 2025. Cresce inoltre la curiosità sulla possibile decima stagione della fiction, per il momento sono poche le informazioni ma l’attrice Giusy Buscemi ha lasciato intendere in svariate interviste il suo addio.

Anticipazioni Mina Settembre 3, come finisce tra Fiore e Jonathan?/ Lui si dichiara lei scappa in Sicilia